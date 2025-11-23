تصنيف شنغهاي.. الطب وطب الأسنان في جامعة العلوم والتكنولوجيا ضمن النخبة عالميًا والأولى محليا

11:27 ص

الوكيل الإخباري- سجّلت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية إنجازًا جديدًا بتقدم لافت في نتائج تصنيف شنغهاي العالمي للتخصصات لعام 2025، لترسّخ مكانتها كواحدة من أبرز الجامعات الرائدة إقليميًا ودوليًا في مجالات الطب والصحة. وجاءت الجامعة في مراتب متقدمة عالميًا ضمن أربعة تخصصات رئيسية، حيث حلّ تخصص طب الأسنان ضمن الفئة 151–200 عالميًا، وتخصص الطب البشري ضمن الفئة 401–500 عالميًا، وتخصص الصحة العامة ضمن الفئة 401–500 عالميًا، في حين جاء تخصص التمريض ضمن الفئة 201–300 عالميًا. اضافة اعلان





وحازت الجامعة المركز الأول محليًا في تخصصات الطب وطب الأسنان والصحة العامة، كما انفردت بين الجامعات الأردنية بإدراج تخصص الطب في تصنيف شنغهاي لهذا العام، بما يعكس تميزها مقارنة بالمؤسسات الأكاديمية الوطنية والإقليمية. ويجسد هذا الأداء المتقدم المستوى المتصاعد للجامعة في البحث العلمي والابتكار والإنتاج الأكاديمي، ويؤكد قدرتها على المنافسة عالميًا في تخصصات تُعد من الأكثر تأثيرًا في القطاع الصحي. كما يعكس هذا الإنجاز تطور التعليم العالي في الأردن وارتفاع مستوى الجامعات الوطنية وقدرتها على تحقيق حضور متقدم في التصنيفات العالمية.



وقد جاء هذا التقدم نتيجة بيئة بحثية رائدة تدعم الأبحاث عالية التأثير وتوسع الشراكات الدولية، وتوفر مختبرات حديثة وتكنولوجيا تعليمية متقدمة، إضافة إلى جهود تطوير برامج الدراسات العليا وتعزيز النشر العلمي والاقتباسات البحثية.



وأكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خالد السالم أن هذا التقدم يمثل ثمرة عمل مؤسسي متكامل يركز على البحث والتطوير والتدريس النوعي، موضحًا أن الجامعة مستمرة في تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الإنتاج العلمي النوعي وتوسيع الشراكات مع الجامعات العالمية المرموقة، والاستثمار في الكفاءات البشرية المتميزة. وأضاف السالم أن هذه النتائج تشكل دافعًا قويًا لتعزيز حضور الجامعة عالميًا وتطوير برامجها الصحية بما يتوافق مع أحدث الاتجاهات الدولية، ورفد القطاع الصحي الأردني والإقليمي بكفاءات تمتلك مهارات ومعارف متقدمة.



ويأتي هذا الإنجاز ليضاف إلى سجل جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية الحافل بالتميز، مؤكدًا قدرتها على مواصلة التطور والارتقاء بمستوى برامجها الأكاديمية والبحثية، وترسيخ مكانتها كجامعة مرموقة تتنافس بثقة وجدارة على الساحة الدولية.