نجاة ممثلي مسلسل تركي من حادث خطير بعد انزلاق سيارة أثناء التصوير (فيديو)

وتدخّل فريق العمل في اللحظة الأخيرة ليُوقف السيارة قبل وصولها إلى الممثلين، وهو ما ظهر في مقطع متداول من الكواليس.
وأوضحت مصادر من موقع التصوير أن الحادث أدى إلى توقف العمل لفترة قصيرة لإعادة ترتيب الموقع والتأكد من إجراءات السلامة. كما شدّد فريق الإنتاج على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الأمان، خصوصًا في المشاهد التي تتضمن استخدام السيارات أو المعدات الثقيلة.
-
أخبار متعلقة
-
دينا الشربيني تلاحق صفحات فيسبوك بعد أزمة طلاق كريم محمود عبد العزيز
-
رضوى الشربيني تحسم جدل زواجها السري من مليونير مصري
-
دراما رمضان 2026.. القائمة الكاملة للمسلسلات المصرية المنتظرة
-
تدهور حالة ملكة جمال جامايكا بعد سقوطها المروع على المسرح
-
هيفاء وهبي تعود بإطلالة تراثية لافتة لجمهورها في الرياض - فيديو
-
اختفاء شيرين عبد الوهاب يثير قلق جمهورها… وهذا كشفه مصدر مقرّب
-
قرار رسمي يمنع إعلاميتين مصريتين من الظهور في الإعلام لمدة 3 أشهر
-
أزمة في "ذا فويس".. عائلة محمد فوزي تتبرأ من المتسابق كريم الحو