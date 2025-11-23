نجاة ممثلي مسلسل تركي من حادث خطير بعد انزلاق سيارة أثناء التصوير (فيديو)

الوكيل الإخباري- شهد موقع تصوير أحد المسلسلات التركية في إسطنبول حادثة مفاجئة، حين انزلقت سيارة كانت جزءًا من مشهد تمثيلي بسبب عدم سحب فرامل اليد بشكل صحيح، وكادت أن تصيب عدداً من الممثلين.



وتدخّل فريق العمل في اللحظة الأخيرة ليُوقف السيارة قبل وصولها إلى الممثلين، وهو ما ظهر في مقطع متداول من الكواليس.



وأوضحت مصادر من موقع التصوير أن الحادث أدى إلى توقف العمل لفترة قصيرة لإعادة ترتيب الموقع والتأكد من إجراءات السلامة. كما شدّد فريق الإنتاج على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الأمان، خصوصًا في المشاهد التي تتضمن استخدام السيارات أو المعدات الثقيلة.

İstanbul’da bir dizi çekimi sırasında el freni çekilmeyen araç geri geri kaymaya başladı. Kontrolden çıkan araç, set çalışanlarının son anda müdahalesiyle durduruldu. pic.twitter.com/fYPxGJFZeX November 21, 2025