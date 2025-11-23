الإثنين 2025-11-24 03:25 ص
 

نجاة ممثلي مسلسل تركي من حادث خطير بعد انزلاق سيارة أثناء التصوير (فيديو)

الأحد، 23-11-2025 11:30 ص

الوكيل الإخباري-   شهد موقع تصوير أحد المسلسلات التركية في إسطنبول حادثة مفاجئة، حين انزلقت سيارة كانت جزءًا من مشهد تمثيلي بسبب عدم سحب فرامل اليد بشكل صحيح، وكادت أن تصيب عدداً من الممثلين.

وتدخّل فريق العمل في اللحظة الأخيرة ليُوقف السيارة قبل وصولها إلى الممثلين، وهو ما ظهر في مقطع متداول من الكواليس.

وأوضحت مصادر من موقع التصوير أن الحادث أدى إلى توقف العمل لفترة قصيرة لإعادة ترتيب الموقع والتأكد من إجراءات السلامة. كما شدّد فريق الإنتاج على ضرورة الالتزام الكامل بتعليمات الأمان، خصوصًا في المشاهد التي تتضمن استخدام السيارات أو المعدات الثقيلة.

