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الخميس، 15-06-2023 12:45 م

الشركة المعاصرة لتزويد المعدات وكلاء سيارة ام جي في الأردن تسدل الستار عن مجموعتها الكهربائية الجديدة

KV


الوكيل الإخباري - قامت الشركة المعاصرة، بإسدال الستار عن مجموعتها الكهربائية من خلال الحملة التعريفية التي انطلقت تحت عنوان " إم.جي على التيار _ عائلة إم. جي الكهربائية "لتمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر مراعاة للبيئة. اضافة اعلان


المجموعة تتكون من أربع سيارات، ثلاث منها مزودة بأنظمة دفع تعتمد على الكهرباء ببطارية ليثيوم لكفاءة أعلى وعمر أطول وتساعد على توفير الطاقة، والمسافة المقطوعة تتراوح بين 300كم الى 500كم في الشحنة الواحدة حسب الطراز وخاضعة للظروف.وتشمل هذه المجموعة الطرازات التالية: MG ZS EV, MG4 و MG Marvel R

أما السيارة الرابعة فهي الـ  MG HS PHEV الهجينة القابلة للوصل بمقبس كهربائي (PHEV) وتأتيمزوَّدة بمحرّك ’إم جي‘ عالي الكفاءة سعة 1.5 ليتر بشاحن توربيني، وتستطيع قطع ما يزيد عن 64كم (تحت الظروف المثالية) بالاعتماد فقط على مولِّدها الكهربائي بطاقة 16.6 كيلوواط.

تمتاز المجموعة بشكلها الإنسيابي الرياضي وتقدم مزيجاُ مثالياُ من الرفاهية، التطبيق العملي، الأداء، الكفاءة والسلامة.كفالة البطارية (8) سنوات والكفالة المصنعية (6) سنوات او 200,000كم أيهما يسبق.

إم جي موتر تركت بصمة بكفاءة وفاعلية عالية في سوق السيارات الكهربائية والهايبرد حيث حصدت العديد من الجوائز العالمية منها (Medium EV of the Year) للعامين (2020) و(2021) على التوالي ضمن جوائز (Company Car & Van) بالإضافة الى (Best Value EV Award) ، (Major Fleet Accolade) وجائزة (ICOTY Award) ومازات تحصد الجوائز الى الآن.بالاضافة الى حصولها على أعلى تصنيف من فئة خمس نجوم ضمن البرنامج الأوروبي لتقييم السيارات الجديدة (EuroNCAP) وايضاً حاصلة على تصنيف الأمان (C-NCAP) بفضل مجموعة أنظمة السلامة الخاصة بها.

 




 

 


 

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