الخميس 2025-08-21 11:57 ص
 

أوكرانيا: روسيا شنت هجوما ليليا واسعا بـ614 صاروخا ومسيرة

عامل طوارئ أوكراني يعمل على إخماد حريق شب في أعقاب هجوم جوي في أوختيركا
الخميس، 21-08-2025 09:46 ص

الوكيل الإخباري-   أطلقت روسيا مئات المسيّرات والصواريخ على أوكرانيا خلال الليل، وفق ما أفاد سلاح الجو الأوكراني الخميس، في أكبر هجوم تشنه موسكو منذ أسابيع، رغم الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لوقف الحرب.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن القوات الروسية أطلقت 574 مسيّرة و40 صاروخا في هجوم أسفر عن مقتل شخص على الأقل، مضيفا أن وحداته أسقطت 546 مسيّرة و31 صاروخا.

 
 
