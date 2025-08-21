أوكرانيا: روسيا شنت هجوما ليليا واسعا بـ614 صاروخا ومسيرة

وقال سلاح الجو الأوكراني إن القوات الروسية أطلقت 574 مسيّرة و40 صاروخا في هجوم أسفر عن مقتل شخص على الأقل، مضيفا أن وحداته أسقطت 546 مسيّرة و31 صاروخا.
