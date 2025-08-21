أوكرانيا: روسيا شنت هجوما ليليا واسعا بـ614 صاروخا ومسيرة

الوكيل الإخباري- أطلقت روسيا مئات المسيّرات والصواريخ على أوكرانيا خلال الليل، وفق ما أفاد سلاح الجو الأوكراني الخميس، في أكبر هجوم تشنه موسكو منذ أسابيع، رغم الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لوقف الحرب.

