القدس للتأمين تنظم يومًا طبيًا مجانيًا في إطار التزامها بالمسؤولية الاجتماعية

الوكيل الإخباري- في إطار التزامها الراسخ بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الثالث "الصحة الجيدة والرفاه"، نظمت شركة القدس للتأمين يومًا طبيًا مجانيًا بالتعاون مع شركة نات هيلث، في مؤسسة الأميرة تغريد، واستهدف هذا اليوم الطبي تقديم خدمات صحية شاملة لموظفي المؤسسة، حيث تم فحص ما يقارب 120 موظفًا وموظفة من مختلف الأقسام.



تأتي هذه المبادرة ضمن جهود القدس للتأمين لدعم الصحة العامة، من خلال تقديم فحوصات طبية مجانية واستشارات صحية تغطي عدة تخصصات. وقد شهد اليوم الطبي مشاركة واسعة من جهات طبية مرموقة، منها مركز اختيارك للسمعيات، نيوتري سنتر للتغذية، مركز ميدكور الطبي، مستودع الرازي، مستودع الفارابي، د. أحمد خليل (طبيب أسنان)، الشريف للعيون، د. سلطان جابر (اختصاصي أنف وأذن وحنجرة)، مركز فيزيو كير للعلاج الطبيعي، ومراكز ميجالاب، مما أسهم في تقديم خدمات طبية شاملة ومتنوعة.



ولم يكن هذا اليوم الطبي المجاني مجرد حدث طبي، بل كان تجسيدًا لرؤية شركة القدس للتأمين في تعزيز المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في بناء مجتمع صحي ومزدهر، وتحرص الشركة دائمًا على تقديم رعاية صحية شاملة لموظفيها، إيمانًا منها بأن الموظف السليم هو العنصر الأساسي في نجاح أي مؤسسة.



بالإضافة الى أن هذه الفعالية تعد جزءًا من استراتيجية الشركة التي تهدف إلى خلق بيئة عمل صحية ومتوازنة، وتعزيز الوعي الصحي بين موظفيها، كما تسعى القدس للتأمين إلى تحسين صحة الموظفين بشكل مستدام من خلال خدمات مميزة تساهم في الحفاظ على صحتهم العامة.

في هذا السياق، عبرت مدير عام مؤسسة الأميرة تغريد الدكتورة أغادير جويحان عن شكرها العميق لشركة القدس للتأمين على تنظيم هذا اليوم الطبي المميز، حيث صرحت الدكتورة: "نود أن نعبر عن بالغ شكرنا لشركة القدس للتأمين على تنظيم هذا اليوم الطبي المجاني لموظفينا، وكانت هذه المبادرة فرصة رائعة لتعزيز الوعي الصحي بين الموظفين وتقديم خدمات طبية مجانية شاملة ساهمت في تحسين صحتهم، ونحن ممتنون لهذه الجهود المستمرة التي تعكس التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية وبناء مجتمع صحي."

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إن هذه المبادرة الصحية ما هي إلا إحدى خطوات الشركة المستمرة لتحقيق أهدافها الطموحة في تقديم قيمة مضافة للمجتمع. تواصل شركة القدس للتأمين دورها الريادي في دعم المجتمع المحلي وتوفير الرعاية الصحية المستدامة، ما يعزز مكانتها كشريك موثوق في التأمين والخدمات المجتمعية.

وعبرت شركة القدس للتأمين عن شكرها العميق لشركة نات هيلث على تعاونها المثمر في تنظيم هذا اليوم الطبي المجاني، كون الدعم الطبي المتخصص الذي قدمته شركة نات هيلث كان له دور كبير في نجاح الفعالية، وتؤكد شركة القدس للتأمين على أن هذا التعاون يعكس التزام الطرفين بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتعزيز الوعي الصحي بين الموظفين. كما أن الشركة تتطلع إلى المزيد من التعاون مع شركة نات هيلث في المستقبل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز صحة المجتمع بشكل عام.