الجمعة 2025-12-12 10:41 م

القاضي: النشامى رسموا البهجة على الوجوه فكل الفخر بمنجزهم

النائب مازن القاضي
مازن القاضي
الجمعة، 12-12-2025 09:04 م

الوكيل الإخباري-   هنأ رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه وأعضاء مجلس النواب، نشامى المنتخب الوطني بعد فوزهم على المنتخب العراقي الشقيق في بطولة كأس العرب.

وقال القاضي: نتمنى المزيد من النجاح لمنتخبنا الوطني، وكل الفخر بالنشامى الذين رسموا البهجة على وجوهنا بمنجزهم وعطائهم.

 
 


gnews

