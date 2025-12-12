القاضي: النشامى رسموا البهجة على الوجوه فكل الفخر بمنجزهم

الوكيل الإخباري- هنأ رئيس مجلس النواب مازن القاضي باسمه وأعضاء مجلس النواب، نشامى المنتخب الوطني بعد فوزهم على المنتخب العراقي الشقيق في بطولة كأس العرب.

اضافة اعلان