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الثلاثاء، 07-02-2023 11:07 ص

المخرج السينمائي العالمي تشارلي كوفمان الحائز على جوائز يعتمد على هاتف سامسونج من سلسلة Galaxy في تصوير فيلمه القصير الجديد ضمن تجربة الكاميرا الملحمية

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الوكيل الإخباري - برهنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة مجدداً على إمكانات هواتفها الذكية من سلسلة Galaxy في إنتاج وصناعة محتوى مذهل من الأفلام دون الحاجة لشراء معدات تصوير احترافية بميزانيات ضخمة، وذلك بفضل التجربة والقدرات الفائقة التي توفرها كاميرا هذه الهواتف، وذلك إثر تعاونها الجديد مع الكاتب والمخرج تشارلي كوفمان الحائز على جائزة الأوسكار ضمن حملة #FilmedWithGalaxy.

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وكان كوفمان الذي يشتهر في نيويوك من خلال فيلمي Eternal Sunshine of the Spotless Mind وSynecdoche، قد استفاد من إمكانات التصوير في هاتف Galaxy S22 Ultra لصناعة وإنتاج فيلم فني بصري قصير بتفاصيل جميلة وواضحة تماماً، مستوحياً فيلمه Jackals and Fireflies من قصيدة كتبتها Eva H.D. التي تلعب دور الشاعرة والراوية والممثلة الرئيسية في رسالة الحب الفريدة من نوعها من Kaufmanesque الموجهة لمدينة نيويورك.


هذا وسمحت خاصية التصوير الليلي لهاتف Galaxy S22 Ultra لمدير التصوير الفوتوغرافي المشهور Chayse Irvin بالتقاط المشاهد الليلية التي تشتهر بها مدينة نيويورك بشكل فعّال؛ إذْ نقلت الكاميرا مشاهد لمدينة نيويورك للمشاهدين كما لو كانوا يشاهدونها بأعينهم.

 

ووجد كوفمان أن التصوير باستخدام هاتف Galaxy وسيلة فعّالة لبث الحياة في الفيلم، معبّراً عن سعادته ورضاه التام عن النتيجة النهائية، مضيفًا بالقول: "إن المنتج النهائي جميل..
وتعتمد الشراكة على حملة #FilmedwithGalaxy، التي تدعو جميع فئات المستخدمين بالتركيز على مخرجي الأفلام من ذوي الرؤية الإبداعية لإطلاق العنان لخيالهم باستخدام هواتف سلسلة Galaxy، مبرهنة لهم بأنه لا يحتاجون لمعدات استوديو فاخرة أو تجهيزات كبيرة لإنتاج أفلام بمستوى رائع، في ظل ما تقدمه هواتف السلسلة التي تعد بمثابة الأداة المثالية التي يحتاجون إليها لمشاركة قصصهم الاستثنائية مع العالم.


هذا وكان المخرج المخرج البريطاني الشهير جو رايت، قد استخدم في شهر تشرين الأول 2021 عدسة هاتف Galaxy S21 Ultra فائقة الاتساع قياس13 مم، لتصوير فيلمه القصيرPrincess and Peppernose، فيما استخدم المخرج الصيني الجديد شا مو في شهر تشرين الثاني 2021 هاتف Galaxy S21 Ultra  لتصوير الفيلم الشهير Kids of Paradise.


أين يمكنك مشاهدة الفيلم القصير Jackals and Fireflies
وتم الكشف عن الفيلم القصير Jackals and Firefliesحصرياً فيمعارض تجارب Galaxyخلال حدث الإطلاق الرسمي Galaxy Unpacked 2023 والذي أقامته سامسونج الأم في قلب مدينة سان فرانسيسكو، يوم الأربعاء الذي وافق الأول من شهر شباط الحالي، كما سيتم عرضه لاحقاً في مدينة نيويورك.


ويشارإلى أن سامسونج كشفت خلال حدث الإطلاق الرسمي Galaxy Unpacked 2023عن معايير جديدة تعبر عن حقبة جديدة ستشكل معالم مستقبل الهاتف الذكي ضمن سلسلة هواتف Galaxy، والتي تم تصميم كاميراتها لتعزيز إمكانات المستخدمين والارتقاء بها إلى مستويات إبداعية وابتكارية مذهلة.


وللمزيد من المعلومات وللبقاء على إطلاع على إعلانات سامسونج التشويقية ومقاطع الفيديو القصيرة، وآخر الأخبار حول فيلم Jackals and Fireflies وحدث سامسونج Galaxy Unpacked 2023، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة: samsungmobilepress.com

 


 




 

 


 

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