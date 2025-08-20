البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستساعد على تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا

ولفتت إلى أنه سيكون على الطرفين، من أجل "صفقة جيدة" بشأن أوكرانيا، الخروج من المفاوضات وهما غير راضيين بعض الشيء".
كما أشارت إلى أن دعم الولايات المتحدة لأوكرانيا "في المجال الجوي" يعد خيارا ممكناً في إطار تقديم ضمانات أمنية مستقبلية لكييف. وقالت ليفيت: "هذا خيار وإمكانية. بالتأكيد لم أكن لأستبعد أيا من الخيارات العسكرية المتاحة للرئيس".
وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض، يدرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضمانات الأمنية المستقبلية لأوكرانيا يجب أن تظل سارية بعد انتهاء فترة ولايته.
وقالت للصحفيين خلال إفادة ردا على سؤال حول تقديم ضمانات أمنية لكييف بعد انتهاء رئاسة ترامب: "هو يدرك ضرورة ذلك، وهو ما تحدث عنه، وما ينوي القيام به".
هذا وأفاد موقع "أكسيوس" أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سيتولى رئاسة فريق عمل لوضع الضمانات الأمنية لأوكرانيا.
