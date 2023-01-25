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الأربعاء، 25-01-2023 04:47 م

"المركزية تويوتا" تدعو الأطفال لإطلاق العنان لخيالهم ورسم سيارة الأحلام

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الوكيل الإخباري - ضمن مسؤوليتها الاجتماعية، تواصل"المركزية تويوتا"منح الأطفال في الأردن الفرصة لإطلاق العنان لمواهبهم الفنية وتخيّل مركبات غير تقليدية وطرق جديدة للتنقل، من خلال دعوتهم للمشاركة في مسابقة تويوتا "ارسم سيارة الأحلام "بنسختها السادسة عشرة ضمن إحدى الفئات العمرية الثلاث 7 أعوام أو أقل، و 8-11 عامًا، و12-15 عامًا، وذلكفي الفترة ما بين 1 و16 شباط 2023.

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وللاشتراك في المسابقة، يجب على الأطفال تعبئة طلب التقديم وإرفاق صورة عن العمل الفني في موعد أقصاه 16 شباط 2023 عبر الرابط التالي: t.ly/snqa.

 

وستعمل لجنة التحكيم التي تضم مجموعة من المؤثرين على تقييم الأعمال واختيار الفائزين.

وسيُعلن عن الفائز من كل فئة من الفئات العمرية الثلاث يوم 1 آذار 2023 خلال حفل الإعلان عن الجوائز الذي ستستضيفه "المركزية تويوتا" في موقع الشركة.

وسيحصل الفائزون بالمركز الأول من كل فئة على جهاز آيباد مع قلم "أبل" الذكي للأجهزة اللوحية، في حين سيحصل الفائزون بالمركزيْن الثاني والثالث من كل فئة على مجموعة من مستلزمات الرسم.

وستنافس الأعمال الفنية لأصحاب المركز الأول من الأردن الفائزين من دول أخرى في المسابقة العالمية التي ستقام في اليابان هذا العام، وسيحصل الفائز باللقب العالمي على جائزة نقدية.


وبهذا الصدد، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لـ "المركزية":"تسهم هذه المسابقة العالمية في تعزيز مواهب الأطفال الفنية، كما تتيح لهم الفرصة للتعبير عن خيالهم الخصب ورسم سيارة الأحلام بالألوان النابضة بالحياة. نتمنى أن يغتنم جميع الأطفال في الأردن هذه الفرصة ويشاركونا إبداعاتهم وأفكارهم حول مستقبل التنقل".

 




 

 


 

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