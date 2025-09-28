المركزية تويوتا تواصل دعمها لأحمد بني هاني ليكون أول أردني يعتلي ثلاثًا من أعلى قمم العالم

الوكيل الإخباري- أضاف المتسلق الأردني أحمد بني هاني إنجازًا تاريخيًا إلى سجل الأردن في رياضات التحدي والمغامرة، بعد نجاحه في بلوغ قمة جبل ماناسلو بارتفاع 8163 مترًا في نيبال خلال رحلة استغرقت 27 يومًا، ليصبح أول أردني يتمكن من صعود ثلاث من القمم الأربع عشرة الأعلى في العالم. ويأتي هذا الإنجاز ضمن دعم المركزية تويوتا للبطل الأردني.

اضافة اعلان



يُعدّ جبل ماناسلو، ثامن أعلى قمة في العالم، وأعلى قمة في منطقة غوركا النيبالية، ويقع على بُعد 64 كيلو مترًا شرق أنابورنا، كما يُصنّف من بين أصعب القمم نظرًا لطبيعة تضاريسه الوعرة والظروف الجوية القاسية، مما يجعل الوصول إلى قمته إنجازًا يتطلب مهارات فنية عالية وتحملًا جسديًا ونفسيًا استثنائيًا.



وفي رسالة مصوّرة له من فوق القمة، أهدى بني هاني هذا الإنجاز إلى الشعب الأردني، وخصّ به منتخب النشامى دعمًا لمسيرتهم نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الوصول إلى القمم، سواء في الجبال أو الرياضة، يبدأ من الإيمان بالقدرة على التحدي، ويُصنَع بالإصرار والمثابرة، مشددًا على أنه يهدي هذا الإنجاز لجميع الشباب الأردني الطامح للتغيير والتميز.



من جانبه، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لمجموعة المركزية: "نفتخر بإنجاز أحمد بني هاني الذي رفع اسم الأردن عاليًا في واحدة من أصعب رياضات التحدي في العالم. إن نجاحه مصدر إلهام للشباب الأردني، ودليل على أن الإرادة لا تعرف القيود. نؤمن في المركزية بدعم الرياضيين وتشجيعهم على تجاوز حدودهم، لنثبت جميعًا أن البداية الحقيقية لتحقيق الإنجازات هي أن تبدأ المستحيل".



يواصل بني هاني مشروعه لتسلق القمم الأربع عشرة الأعلى عالميًا، واضعًا أمامه هدفًا يتمثل في تعزيز حضور الأردن على ساحة الإنجازات الرياضية والمغامرات الكبرى، ناقلًا في الوقت ذاته رسالة تفاؤل وعزيمة للشباب والأجيال القادمة.