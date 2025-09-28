المركزية تويوتا تواصل دعمها لأحمد بني هاني ليكون أول أردني يعتلي ثلاثًا من أعلى قمم العالم

يُعدّ جبل ماناسلو، ثامن أعلى قمة في العالم، وأعلى قمة في منطقة غوركا النيبالية، ويقع على بُعد 64 كيلو مترًا شرق أنابورنا، كما يُصنّف من بين أصعب القمم نظرًا لطبيعة تضاريسه الوعرة والظروف الجوية القاسية، مما يجعل الوصول إلى قمته إنجازًا يتطلب مهارات فنية عالية وتحملًا جسديًا ونفسيًا استثنائيًا.
وفي رسالة مصوّرة له من فوق القمة، أهدى بني هاني هذا الإنجاز إلى الشعب الأردني، وخصّ به منتخب النشامى دعمًا لمسيرتهم نحو التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الوصول إلى القمم، سواء في الجبال أو الرياضة، يبدأ من الإيمان بالقدرة على التحدي، ويُصنَع بالإصرار والمثابرة، مشددًا على أنه يهدي هذا الإنجاز لجميع الشباب الأردني الطامح للتغيير والتميز.
من جانبه، قال نديم حداد، المدير التنفيذي لمجموعة المركزية: "نفتخر بإنجاز أحمد بني هاني الذي رفع اسم الأردن عاليًا في واحدة من أصعب رياضات التحدي في العالم. إن نجاحه مصدر إلهام للشباب الأردني، ودليل على أن الإرادة لا تعرف القيود. نؤمن في المركزية بدعم الرياضيين وتشجيعهم على تجاوز حدودهم، لنثبت جميعًا أن البداية الحقيقية لتحقيق الإنجازات هي أن تبدأ المستحيل".
يواصل بني هاني مشروعه لتسلق القمم الأربع عشرة الأعلى عالميًا، واضعًا أمامه هدفًا يتمثل في تعزيز حضور الأردن على ساحة الإنجازات الرياضية والمغامرات الكبرى، ناقلًا في الوقت ذاته رسالة تفاؤل وعزيمة للشباب والأجيال القادمة.
