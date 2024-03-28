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الخميس، 28-03-2024 09:23 ص

"المركزية للوكالات التجارية" تطلق عرضاً ترويجياً على سيارات شيري خلال شهر رمضان المبارك

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الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة المركزية للوكالات التجارية -إحدى العلامات التجارية التابعة لمجموعة المركزية- والوكيل الحصري لسيارات شيري، عن إطلاق عرضها الترويجي على جميع فئات سيارات شيري خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار "بدايتنا غير مع شهر الخير ".

وأتاحت الشركة لعملائها بموجب العرض امتلاك سيارة من سيارات شيري بتمويل داخلي وأقساط لمدة 36 شهر بدون فوائد، بالإضافة إلى  كفالة مصنعية لمدة 5 سنوات أو 150,000 كم (أيهما أسبق)، وصيانة لمدة سنتين مجاناً.

وقال المدير العام للشركة المركزية للوكالات التجارية أحمد الخصاونة: "تأتي هذه الحملة ضمن جهودنا المستمرة لتقديم عروض متميزة وتجربة فريدة لعملائنا، ونحن فخورون بتقديم هذا العرض الترويجي لنتيح لهم الفرصة  لامتلاك سيارات شيري بشروط سهلة وميسرة، وذلك في إطار احتفالنا في شهر الخير والبركة. 

وسيرافق إطلاق الحملة تقديم العديد من الجوائز القيمة للعملاء عند شراء أي سيارة من شيري، إلى جانب التبرع بأسمائهم بزراعة شجرة من منظمة العربية لحماية الطبيعة  في الأراضي الأردنية أو الفلسطينية  مع شهادة موثقة.
 
ويمكن للراغبين بمشاهدة طرازات شيري وموديلاتها المختلفة زيارة معرض سيارات شيري الكائن في شارع مكة أو الاتصال على الرقم  0791791116 لمعرفة المزيد عن العرض الترويجي.

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