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الأربعاء، 18-01-2023 01:06 م

"المركزية ياماها" تُقدّم ياماهاMT-03 لعملائها في الأردن بعرضٍ مميز بمناسبة العام الجديد

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الوكيل الإخباري - تقدّم "المركزية ياماها"، الاسم الأشهر في عالم الدراجات النارية والسكوترات، إلى عملائها في الأردن الدراجة النارية ياماها MT-03؛ وهي إحدى طرازات عائلة MT التي تندرج ضمن فئة الـ "هايبر نيكد" من ياماها، بعرضٍ مميّز بمناسبة العام الجديد؛ لتشاركهم بداية عام مليئة بالحماسة والبهجة.
ستتوفر الدراجة النارية ياماها MT-03 للشراء بتقسيط ميسّر على دفعات شهرية بقيمة 135 دينارًا للدفعة الواحدة على فترة أربعة أعوام عن طريق بنك القاهرة عمّان - تطبّق الشروط والأحكام، إلى جانب الحصول على كفالة لمدة عامين.

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صُمِّمت الدراجة النارية ياماها MT-03 لتُحقّق للدّراجين أعلى درجات الحماس في القيادة؛ فهي مزوّدة بمحرّك ثنائي الأسطوانات، وهيكلٍ خفيف الوزن، مما يمنحها قوةً في الأداء وخفّة ورشاقة في المناورة، في حين يُحقّق نظام الفرامل مانعة الانغلاق على الإطاريْن الأمامي والخلفي للدراجة النارية ثباتًا أعلى مهما كانت الظروف المحيطة. تأتي الدراجة النارية أيضًا بالمجموعة الكاملة من أضواء LED التي تلائم حضورها الجادّ على الطرقات ليكتمل شكلها الجريء أناقةً.
بإمكان المهتمين بالدراجة النارية ياماها MT-03 زيارة معرض "المركزية ياماها" في شارع مكة بالعاصمة عمّان، أو الاتصال على الرقم:  06-5508058 لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا العرض المميز.

 




 

 


 

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