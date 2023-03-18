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السبت، 18-03-2023 12:31 م

المصرف الأهلي العراقي التابع لمجموعة كابيتال بنك يحصل على "شهادة مزاولة الأعمال المصرفية"

NBI Participation in FSC in KSA- Jordan and Iraq - Image


الوكيل الإخباري - شارك المصرف الأهلي العراقي، التابع لمجموعة كابيتال بنك الأردنية في النسخة الثانية من مؤتمر القطاع المالي الذي انطلقت أعماله يومي 15 و16 من شهر مارس الجاري، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض. وخلال أعمال المؤتمر سلّم محافظ البنك المركزي السعودي معالي أيمن بن محمد السياري شهادة مزاولة الأعمال المصرفية للرئيس التنفيذي للمصرف الأهلي العراقي في المملكة العربية السعودية، المهندس يزيد بن عبد العزيز أبونيان، بحضور المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي الأستاذ أيمن أبو دهيم، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك للتوسعات الدولية الأستاذ نديم قبوات، بالاضافة إلى صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محلياً وإقليمياً ودولياً. ويعد المصرف الأهلي العراقي أول مصرف عراقي يباشر أعماله رسمياً في المملكة العربية السعودية ويقدم خدماته وحلوله المصرفية لقطاع الشركات في السوق السعودي الحيوي والهام. وشدد المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي السيد أيمن أبو دهيم على أهمية تواجد المصرف الأهلي العراقي في مثل هذا النوع من المؤتمرات الإقليمية الدولية، والتي ستتيح تبادل الأفكار والتجارب والتعاون في كافة المجالات التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر، بالإضافة الى التواصل والربط مع نخبة من ممثلي البنوك الرائدة في المنطقة والعالم، ناهيك عن فتح آفاق جديدة لعمل المصرف من خلال بحث الفرص التجارية المحتملة في السوق السعودي. من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للمصرف الأهلي العراقي في السعودية يزيد بن عبدالعزيز أبونيان عن سعادته بمشاركة المصرف في هذا المؤتمر الذي يعتبر منصة إقليمية دولية يعكس قوة اقتصاد المملكة في المنطقة، حيث أتيحت للمصرف فرصة للتعريف عن خدماته وحلوله المصرفية المبتكرة أمام آلاف المشاركين بخبرات متنوعة في شتى مجالات القطاع، وممثلين من بنوك رائدة، والمتخصصين في السوق وروّاد الاستثمار من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وأوضح أبونيان، أن مؤتمر القطاع المالي يعد فرصة مميزة للمصرف الأهلي العراقي للاطلاع عن قرب على القفزات النوعية التي حققها قطاع الخدمات المالية بالتوازي مع التطور المتواصل في الأعمال والخدمات بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى إمكانية تبادل الآراء والخبرات مع ممثلي البنوك الرائدة المشاركة في هذا المؤتمر. تجدر الإشارة إلى أن المصرف الأهلي العراق حصل في شهر مايو من العام 2021، على موافقة مجلس الوزراء السعودي بحضور المقام السامي الكريم بفتح فرع له في المملكة العربية السعودية، وذلك لتشجيع وتسهيل التجارة بين العراق والمملكة العربية السعودية في ظل النمو المتزايد للصادرات بين البلدين الشقيقين، حيث سيتيح وجود هذا الفرع الفرصة للمصرف لتوسيع نطاق الخدمة المقدمة لعملائه من قطاع الشركات المتواجدين في العراق والسعودية، عن طريق تقديم الخدمات التجارية لهم بشكل مباشر.اضافة اعلان

 




 

 


 

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