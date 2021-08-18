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الأربعاء، 18-08-2021 01:44 م

المعاصرة لتزويد المعدات تشارك في رعاية حملة الولاء والبيعة

حملة الولاء والبيعة _ الصورة


الوكيل الاخباري - تحت رعاية وزير الثقافة وحضور وزير الشباب وعدد من النواب والشخصيات الوطنية شاركت الشركة المعاصرة لتزويد المعدات في رعاية حملة الولاء والبيعة التي نظمها عدد من الشباب الاردنيين في المركز الثقافي الملكي الخميس 29/7 ، الحملة التي تحتوي رسائل ايجابية مباشرة وغير مباشرة تعبر عن واقع الأردن وطموحاته وأهمية دوره الاقليمي والعالمي ( العلمي , الثقافي , السياحي والفكري ) لنقله بصورة ايجابية، ودعم الجهد الإيجابي للقيادة الهاشمية المباركة.اضافة اعلان


حملة الولاء والبيعة تهدف إلى دعم الجهود الايجابية للقيادة الهاشمية في دفع مسيرة الوطن نحــو البناء والنهضـة، و رفد الروح المعنويـة والوطنية واظهار الصورة الحقيقية الايجابية للأردن وانجازات، و اعطاء فرصة ايجابية للشباب للتعبير عن مواطنتهم وانتمائهم في جميع محافظات المملكة. بالاضافة لضرورة تفعيل الدور الايجابي الشبابي والثقافي في الحياة الوطنية وطرح مبادرة شبابية ثقافية إعلامية ايجابية.


تأتي رعاية المعاصرة لتزويد المعدات لحملة الولاء والبيعة إيماناً منها بضرورة ترسيخ حس الانتماء للوطن وانجازاته وحفاظا على المسيرة المباركة وهي تمضي نحو المئوية الثانية بخطى ثابتة وتأكيدا على دوام الأردن ونسيجه الوطني الواحد بأمن وأمان وفي اطار خدمة الوطن وتجسيد رؤية ورسالة الشركة كجزء فاعل في المجتمع.
وثمن رئيس الحملة و القائمين على الحملة من مبادرات وجمعيات عن هذه الرعاية والدعم الكريم من الشركة والتي تدلل على العمق الوطني ووازع الانتماء الذي يدعم الجهد الشبابي الايجابي الوطني .


 




 

 


 

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