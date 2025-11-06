"تمريض الأردنية" تحصل على الاعتماد لـ4 سنوات

الوكيل الإخباري- حصل برنامج بكالوريوس التمريض في الجامعة الأردنية على الاعتماد الأردني لمدة 4 سنوات، بعد استيفائه متطلبات ومعايير هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

