"تمريض الأردنية" تحصل على الاعتماد لـ4 سنوات

الوكيل الإخباري-   حصل برنامج بكالوريوس التمريض في الجامعة الأردنية على الاعتماد الأردني لمدة 4 سنوات، بعد استيفائه متطلبات ومعايير هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.

وبحسب بيان للجامعة اليوم الخميس، يعكس هذا الاعتماد مستوى التطوير الذي شهدته كلية التمريض في الجامعة في خطتها الدراسية ونظام التعليم والتدريب السريري والبحث العلمي، بما يتوافق مع معايير الجودة الوطنية والدولية، وبما يدعم مخرجات تعليمية تواكب احتياجات القطاع الصحي.

 
 
