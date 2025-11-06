"تمريض الأردنية" تحصل على الاعتماد لـ4 سنوات

وبحسب بيان للجامعة اليوم الخميس، يعكس هذا الاعتماد مستوى التطوير الذي شهدته كلية التمريض في الجامعة في خطتها الدراسية ونظام التعليم والتدريب السريري والبحث العلمي، بما يتوافق مع معايير الجودة الوطنية والدولية، وبما يدعم مخرجات تعليمية تواكب احتياجات القطاع الصحي.
