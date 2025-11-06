الصناعة والتجارة تطرح عطاء لشراء كميات من الشعير

الوكيل الإخباري - طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء لشراء كمية 100 أو 120 ألف طن شعير.

ودعت الوزارة، الراغبين بالاشتراك مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض الساعة الثانية بعد ظهر يوم الأربعاء 12-11-2025.