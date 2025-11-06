إغلاق جسر عبدون المعلق مؤقتاً لإجراء أعمال صيانة صباح الجمعة

وأوضحت الإدارة، أنه سيتم إغلاق الطريق القادم من الدوار الرابع باتجاه الجسر المعلق بشكل كامل، وتحويل حركة السير من الدوار الرابع باتجاه شارع إبراهيم أيوب يسارا، وصولا إلى إشارة عقبة بن نافع، ثم إلى دوار عبدون عبر شارع محمد علي بدير.
ودعت الإدارة، السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتباع إرشادات رقباء السير المنتشرين في الموقع لضمان انسيابية الحركة المرورية وسلامة الجميع.
