الهيئة العامة لكابيتال بنك تعقد اجتماعها السنوي العادي وتصادق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 17% من رأس المال

الوكيل الإخباري - أقرت الهيئة العامة لمساهمي كابيتال بنك خلال اجتماعها السنوي العادي يوم الخميس الموافق 23/3/2023 الذي عقد بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني، برئاسة رئيس مجلس الإدارة باسم خليل السالم، وحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للمجموعة داود الغول، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (17%) من رأسمال البنك، وبما مجموعه (44,716,311)دينار أردني.

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كما وافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي حضره مساهمون يحملون أسهما بالأصالة والإنابة والوكالة يشكلون حوالي (86.27%) من رأس المال، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، على تقرير مجلس الإدارة والبيانات المالية للبنك للعام 2022 وخططه المستقبلية.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك باسم خليل السالم في كلمة وجهها للمساهمين: "حقق كابيتال بنك نتائج إيجابية وغير مسبوقة بفضل الرؤية التوسعية الطموحة التي انتهجها البنك، والتي لم تسهم فقط في تحقيق أرباح قياسية، بل عززت أيضاً من مكانة البنك في السوق المصرفي محلياً وإقليمياً من خلال التواجد القوي في العراق والتوسع إلى أسواق أخرى، لاسيما المملكة العربية السعودية حيث تم تأسيس أول فرع للمصرف الأهلي العراقي هناك."



وأضاف السالم:"إن استكمال جميع الإجراءات المتصلة بعملية الاستحواذ التي قام بها كابيتال بنك على مؤسستين مصرفيتين أسهمت في تعزيز القيمة الاقتصادية للبنك، ورفعت من مستوى الكفاءة والفاعلية في السوقين المحلية والإقليمية. "

وبحسب السالم، حقق كابيتال بنك أرباحاً صافية مع نهاية العام 2022 وصلت إلى حوالي 91 مليون دينار، مقابل صافي أرباح بلغت 61 مليون دينار في نهاية العام 2021 وبارتفاع نسبته 49%، في حين بلغت صافي أصول مجموعة كابيتال بنك مع نهاية العام 2022 قرابة 7 مليارات دينار، مقابل 4.3 مليار دينار في نهاية العام 2021، وبنسبة ارتفاع بلغت 61% مدعومة باستكمال الاستحواذ على بنك سوسيته جنرال – الأردن وبما يشكل 1.6 مليار دينار من صافي أصول المجموعة.



وأشار السالم، إلى أن كابيتال بنك يسعى إلى تعزيز تواجده الإقليمي من خلال البحث عن الفرص ودراستها بعناية، وذلك لتعظيم الفائدة الاقتصادية للمساهمين وتقليل هامش المخاطر إلى أقل مستوى ممكن، إلى جانب تمكين البنك من تنفيذ استراتيجيته التوسعية وطرح منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء وتعود بالنفع على المساهمين.

وبينالسالم،أن الاقتصاد الوطني واصل التعافي التدريجي في العام الماضي، وبدا ذلك جلياً من خلال المؤشرات الاقتصادية، منها ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية، وانخفاض ملموس في معدل البطالة وارتفاع الدخل السياحي وتحسن في تحويلات العاملين في الخارج،لافتاً إلى أن هذه الإنجازات تحققت بالتوظيف الكفؤ للموارد المتاحة والسير في خطة تحفيز النمو الاقتصادي وبدء العمل بالبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للسنوات 2023-2025.



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك داود الغول:"تمكنت المجموعة في العام 2022 من إحراز نتائج مالية قوية تعكس بشكل واضح قوة استراتيجيتنا ومستوى المرونة المالية الكبيرة التي تتمتع بها المجموعة، إضافة إلى نجاح نهج أعمالها المتنوع، حيث ارتفعت صافي محفظة التسهيلات الممنوحة للعملاء مع نهاية العام الماضي لتصل إلى 3.3 مليار دينار، مقابل 2.1 مليار دينار في نهاية العام 2021 وبنسبة نمو54%. "



وسجلت ودائع العملاء أيضاً ارتفاعاً بنسبة 75.4% لتصل إلى 4.9 مليار دينار في العام 2022 مقابل 2.8 مليار دينار في العام 2021، فيما ارتفع مجموع حقوق الملكية في العام 2022 بنسبة 66% مقارنة بنهاية العام 2021، ليصل إلى 653 مليون دينار.

كان2022 عاماً حافلاً بالإنجازات بالنسبة لكابيتال بنك، حيث تم خلاله استكمال عدد من الصفقات الاستراتيجية المهمة التي ساعدت البنك على توسيع رقعة انتشاره داخل المملكة ورفع قيمة أصول المجموعة ومنها؛ استكمال صفقة الاستحواذ على الأعمال المصرفية لبنك سوسيته جنرال -الأردن، وانتقال أعمال شركة سوسيته جنرال -الأردن للتأجير التمويلي لكابيتال بنك تحت مسمى كابيتال للتأجير التمويلي، بالإضافة الى ضم شركة سوسيته جنرال - الأردن للوساطة المالية إلى شركة كابيتال للاستثمارات – الذراع الاستثماري للمجموعة.



وأكد الغول:" إن هذه الصفقات ستعود بالنفع على مركز البنك ومكانته في السوق المصرفي الأردني ومساهميه وعملائه، خاصةًو أن مجموعة كابيتال بنك قد باشرت من خلال المصرف الأهلي العراقي التابع لها، تقديم خدماتها المصرفية والمالية في السوق السعودي الذي يعد اليوم ضمن أقوى الاقتصادات في العالم، فيما ستسهم هذه الخطوة في زيادة حجم المبادلات التجارية بين السعودية والعراق والأردن، الأمر الذي سيدفع بزيادة وتيرة النشاط التجاري بين هذه الدول."

كما وعملت المجموعة على رفع رأسمالها وذلك من خلال إصدار نحو 63 مليون سهم لمصلحة صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يعد واحداً من أكبر الصناديق السيادية في العالم، ودخوله كمستثمر استراتيجي في المجموعة وبما نسبته 23.97% أي ما يعادل 131.2 مليون دينار، وتسميته لعضوين جديدين لتمثيله في مجلس الإدارة.



وتعتبر هذه الصفقة ترجمةً لقوة ومتانة مجموعة كابيتال بنك، وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية، وإيماناً من الصندوق بقدرة المجموعة على تحقيق العوائد المرجوة للمستثمرين فيها، كما تساهم هذه الصفقة في تمكين المجموعة من تنفيذ مشاريعها المستقبلية واستراتيجيتها التوسعية، وطرح خدمات ومنتجات جديدة.

ونجح البنك خلال العام 2022 في إصدار سندات الشق الأول بقيمة 100 مليون دولار وإدراجها في ناسداك دبي، في خطوة هي الأولى من نوعها صادرة عن بنك أردني في البورصة المالية الدولية للمنطقة، تعمل على دعم القاعدة الرأسمالية لمجموعة كابيتال بنك، وتوثيق روابط المجموعة مع المستثمرين في كل من دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

وفيما يتعلق بأداء الشركات التابعة لمجموعة كابيتال بنك، فقد حقق المصرف الأهلي العراقي نمواً في صافي الدخل التشغيلي، بنسبة 31% مقارنة بالعام 2021، فيما زادت إجمالي أصوله بنسبة 34% لتصل إلى حوالي 1.2 مليار دينار أردني. كما وحصل المصرف الأهلي العراقي للمرة الأولى على تصنيف ائتماني من قبل وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، حيث أعلنت الوكالة عن تصنيف الودائع طويلة وقصيرة الأجل للمصرف بالعملة المحلية لأول مرة عند B3.



أما عن الذراع الاستثماري للمجموعة، فقد بلغت الأرباح الصافية لشركة كابيتال للاستثمارات، في نهاية العام 2022 نحو 5 ملايين دينار، وبنسبة نمو 32 %، مدعومة بزيادة في حجم الأصول المدارة التي وصلت إلى 608 مليون دولار امريكي بنسبة نمو بلغت 42%، إضافة إلى زيادة عدد حسابات الوساطة والتداول بالعملات بمقدار 1700 حساب جديد، كما ارتفعت حصة الشركة من حجم تعاملات بورصة عمان لتتجاوز 7% من حجم التداول.



هذا وستواصل مجموعة كابيتال بنك العمل على تنفيذ خططها الاستراتيجية المتعلقة في تطوير مستوى الخدمات والمنتجات والعمليات خلال العام 2023 لتتماشى مع أحدث أساليب العمل المصرفي عالمياً وزيادة حصتها في الأسواق التي تعمل بها. كما ستستمر في تعزيز ريادتها في جانب التحول والرقمنة على مختلف أصعدة المجموعة، وذلك من خلال تقديم أحدث التطبيقات والحلول الإلكترونية والرقمية، ضمن أفضل الممارسات المصرفية المعمول بها والتي تخدم قطاعي الأفراد والشركات.



ومن الجدير بالذكر أن كابيتال بنك أطلق البنك الرقمي Blink في السوق الأردني في بداية العام 2022 ليقدم خدماته من خلال منصته الرقمية الذكية التي تستهدف فئة الشباب وأصحاب المشاريع المنزلية وخاصة السيدات، وفق أفضل معايير التكنولوجيا المالية.