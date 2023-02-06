انطلاق الدورة المجانية الأولى للعام 2023 في مراكز زين للتدريب على صيانة الأجهزة

الوكيل الإخباري - لمواصلة دعم الشباب وتعزيز فرصهم للحصول على فرص عمل مستدامة وتأمين مصدر دخل ثابت، وبهدف رفد السوق بكوادر مؤهلة في مجال صيانة الأجهزة الخلوية في ظل الحاجة المتزايدة لهذا الاختصاص؛ أطلقت شركة زين الأردن وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني وكلية تدريب وادي السير(الأونروا)، أولى الدورات المجانية لهذا العام، للتدريب على صيانة الأجهزة الخلوية في مراكز زين المنتشرة في 6 محافظات.

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ويأتي إطلاق الدورة استمراراً للمبادرة المميزة التي انطلقت في العام 2008 ضمن مبادرات زين تجاه الشباب، حيث تسعى من خلالها إلى منحهم تدريباً على أيدي خبراء ومتخصصين ليكونوا قادرين بعد التخرج من مراكزها على الانخراط بسوق العمل مباشرة سواء من خلال الحصول على وظائف في مراكز صيانة الأجهزة الخلوية، أو تأسيس مشاريعهم الخاصة، مما يوفر مصدراً ثابتاً ومستداماً للدخل ويخفض نسب البطالة بين أوساط الشباب الأردني ذكوراً وإناثاً، الأمر الذي يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تتبناها زين في مختلف برامجها ومبادراتها، ومنها الهدف الأول (القضاء على الفقر) والرابع (التعليم الجيد) والثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد) والعاشر (الحد من أوجه عدم المساواة) والسابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق الأهداف).

ويحظى المتدربون خلال الدورات بتدريب نظري وعملي بمجال صيانة الهواتف الخلويةيستمر لمدة 3 أشهر، ليحصلوا في نهاية الدورة على شهادات لمزاولة هذه المهنة بعد تخرجهم، فيما تنتشر مراكز زين في محافظات إربد والزرقاء والكرك والطفيلة والبلقاء والعاصمة عمّان، وذلك انطلاقاً من حرص زين على الوصول إلى الشباب في محافظاتهم.

وكانت زين قد أقامت العام الماضي 18 دورة تدريبية على صيانة الأجهزة الخلوية تخرّج منها 198 شاباً وشابة، ليصل إجمالي عدد خريجي مراكز زين إلى ما يقارب 1800 شاب وشابة،كما بلغت نسبة تشغيل الخريجين حسب إحصائيات مؤسسة التدريب المهني إلى 80% للذكور و60% للإناث.