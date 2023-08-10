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الخميس، 10-08-2023 01:44 م

انطلاق بطولة كرة السلة للاعبين القُدامى برعاية شركة زين الأردن

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الوكيل الإخباري - بدأت الأسبوع الماضي منافسات النسخة الحادية عشرة من نهائي بطولة قُدامى لاعبي كرة السّلة -فوق سن35 عاماً- (Old Timers) في ملاعب نادي شباب الفحيص، والتي تقام برعاية شركة زين الأردن وبمشاركة عدد كبير من نجوم كرة السّلة الأردنية المخضرمين.اضافة اعلان


ويشارك في البطولة- التي تُختتم مبارياتها في 18 آب - كل من شركة زين، وفريق شركة بدجت ( Budget) وفريق مركز الشامي للعيون، وفريق برومين الأردن، وفريق هيئة شباب إربد قُدامى اللاعبين، وفريق شركة البوتاس العربية، حيث شهدت المنافسات أجواء حماسية وتفاعلية مُفعمة بالحيوية والإقبال الجماهيري.

ويستعد فريق Old Timers برعاية من شركة برومين الأردن لتمثيل الأردن عبر المشاركة في البطولة العالمية لقدامى كرة السلة فوق 40 عاماً ضمن 26 فريق عالمي، وهو الفريق العربي الوحيد الذي يشارك في البطولة التي تستضيفها الأرجنتين خلال شهر آب من العام الحالي، فيما قام فريق Old Timers خلال العام الماضي بتمثيل الأردن ولأول مرة في البطولة الدولية لكرة السلة التي أٌقيمت في ملقا اسبانيا, وشارك الفريق ضمن فئة 40 عام وحقق انتصارين أمام فريق يسلوفينيا والنمسا، وتعرض إلى 3 خسارات أمام بريطانيا، اسبانيا وسويسرا.

يُذكر بأن بطولة قُدامى كرة السّلة قد انطلقت عام 2012 وتقام بشكل سنوي و وصلت حاليا الى الموسم الحادي عشر حيث لم تنقطع البطولة الا في سنة 2020 بسبب جائحة الكورونا ويشارك بها أبرز نجوم كرة السلة القُدامى مثل: سام دغلس، عبدالله أبو قورة، فضل النجار، نهاد ماضي، فادي يغمور، محمد بشناق، رائد عويس، فادي عواد، أيمن ادعيس، زيد الخص وفيصل النسور.

 




 

 


 

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