ايسوزو الأردن تواصل شراكتها مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام لتقديم المزيد من المنح لطلبته

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة القدرة لتجارة السيارات، الممثل الرسمي والحصري لعلامة ايسوزو في المملكة، عن تقديم منح دراسية جامعية لمزيد من الطلاب المستفيدين من خدمات صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، وهي المنح المعززة بفرص تدريب مهني للطلاب المهنيين في إطار برنامجها التأهيلي المكون من سلسلة من الدورات المتخصصة في مناهج خدمة السيارات المعتمدة من ايسوزو الأم، والتي ستنفذ في مركز صيانة ايسوزو.

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وتعد هذه المنح التي تغطي ايسوزو معها تكاليف الدراسة الجامعية والتدريب المهني كاملة، بمثابة مبادرة نوعية يتكامل فيها التعليم الأكاديمي والعملي، كما أنها تعتبر امتداداً لشراكة تعكس حرص ايسوزو على أداء مسؤولياتها المجتمعية تجاه مختلف الفئات والقطاعات، بما في ذلك الشباب بكل ما يخص مستقبلهم بعد التخرج من دور الرعاية.



وقال المهندس وسيم الاقرع، المدير العام لشركة إيسوزو الأردن : "سعداء بتواصل الشراكة الاستراتيجية التي تجمعنا مع صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، والتي نتطلع من خلالها للمساهمة في تعزيز نطاق الشمول التعليمي للأيتام وزيادة وتيرة انخراطهم في سوق العمل، وهو ما ينطوي على انعكاسات إيجابية أكيدة على تحسين حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب خلق النواة المنشودة من المواطنين المنتجين والفاعلين، ورفد الصناعة بالمزيد من الكفاءات."



وأضاف بأن المنح التي تقدمها ايسوزو بشقيها الأكاديمي والتدريبي العملي، تقدم تجربة معرفية ومهاراتية متكاملة، تسهل انخراطهم في العديد من المهن في مجال السيارات.



ومن جانبها، شكرت مدير عام صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، نور الحمود، شركة القدرة لتجارة السيارات - إيسوزو الأردن، وثمنّت جهودها الدؤوبة وحرصها الدائم على تقديم الفرص ذات القيمة العالية للمستفيدين من البرنامج، وأضافت؛ أن صندوق الأمان يتطلع لهذه الشراكات كاستثمار مستدام في مستقبل الشباب الأيتام ومنارة لمستقبلهم، ولذلك فيحرص على اختيار شركائه ممن يقدمون الدعم في كافة مراحل وحياة شبابه من تعليم وتدريب وتوظيف".



وتعد البرامج التدريبية التي تقدمها ايسوزو الأردن جانباً من المسؤولية المؤسسية المجتمعية ورعاية الزبائن للشركة، والتي تقدم عبرها الجلسات التوعوية والبرامج التدريبية بكل ما يختص بالسيارات.