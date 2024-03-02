بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية زين تجمع خبراء ومحترفي وهواة الألعاب الإلكترونية في جلسة حوارية مميزة

الوكيل الإخباري - بحضور سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، جَمَعَت شركة زين الأردن من خلال مركزها للرياضات الإلكترونية (Zain Esports Jo)، وبالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية؛ عدداً من الخبراء وأصحاب القرار مع محترفي وهواة وعشاق الألعاب الإلكترونية في المملكة، في جلسة حوارية ناقشت خلالها تطوّر قطاع الألعاب الإلكترونية في الأردن منذ العام 2020 وحتى اليوم، والنمو الملحوظ الذي شهده هذا القطاع الواعد خلال هذه الأعوام من حيث حجم الاستثمار، والكفاءات العاملة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، والإقبال الكبير الذي يشهده القطاع في الوقت الحالي من قِبل الشباب الأردني.

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وأُقيمت الجلسة مساء يوم الخميس في منصّة زين للإبداع (ZINC) بجمع الملك الحسين للأعمال، وأدارها محمد كناكري، المستشار في مجال الألعاب الإلكترونية والرئيس التنفيذي لشركة الأردن للرياضات الرقمية، وحاوَر خلالها كل من صلاح حامد صانع المحتوى التقني وصاحب قناة "أندرويد باشا" على اليوتيوب، ولاعب المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية وبطل العالم في لعبة (Efootball) سيف الدين دبابنة، ولاعبة المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية دانا قمافة، كما جَمَعت الجلسة حازم بوّاب نائب رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، وأحمد صالح الحَكَم المعتمد لدى الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، بحضور عدد من لاعبي ومشاهير الألعاب الإلكترونية في الأردن وصناع المحتوى، وأصحاب الشركات الناشئة الأردنية العاملة في مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، وجَمْع من الصحفيين والمهتمين في هذا المجال.



وتناولت الجلسة عدّة مجالات ومحاور أهمها صعود ونمو قطاع الرياضات الإلكترونية في الأردن وعلى مستوى المنطقة منذ العام 2020، كما سلّطت الضوء على فرص العمل التي يقدّمها قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية ومساهمته في تحسين اقتصاد العديد من الدول، كما تناولت دور التكنولوجيا المتقدّمة في تطوير الألعاب الإلكترونية، وركّزت على ضرورة رفع مستوى الوعي لدى الجيل الجديد والأهالي والمدارس ومختلف القطاعات بأهمية الألعاب الإلكترونية وتأثيرها الإيجابي على مختلف المستويات، كما تمّت مناقشة الممارسات الصحيحة للرياضات الإلكترونية من حيث توفير بيئة مريحة للعب للحفاظ على الصحة الجسدية والذهنية وكيفية إدارة الوقت واستثماره بشكل إيجابي.

كما تطرّق المتحدثون إلى الدور الكبير الذي يضطلع به كل من الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، ومركز زين للرياضات الإلكترونية (Zain eSports Jo) في دعم وتطوير هذا القطاع والمساهمة في تنميته وتوسّعه في المملكة، وتوفير بيئة حاضنة لمطوّري ومحترفي الرياضات الإلكترونية والمساهمة في تطوير مهاراتهم وقدراتهم عبر الفعاليات والمنافسات والبطولات التي يتم عقدها، لتمكينهم من المنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، والمساهمة بأن يكون الأردن من الدول المتقدّمة في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم.



وفي ختام الجلسة كرّمت شركة زين لاعب المنتخب الوطني للرياضات الإلكترونية سيف الدين دبابنة لحصوله على لقب بطولة العالم "جلوبال سبورت جيم" بلعبة "اي فوتبول"، والتي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض نهاية العام 2023.



ولاقت الجلسة تفاعلاً كبيراً من الحضور، حيث اجتمع الهواة والمحترفين واللاعبين في مكان واحد ضمن أجواء حماسية فريدة، وتبادلوا الأفكار والخبرات والتجارب فيما بينهم، وتناقشوا حول التحديات التي تواجههم وكيفية التغلّب عليها، وقدّموا اقتراحات لتطوير أعمالهم وتعزيز نشاطهم.

















