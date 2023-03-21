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الثلاثاء، 21-03-2023 11:37 ص

براً وجواً.. الابتسامة للسياحة والسفر تعلن أقوى عروض العمرة في رمضان

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الابتسامة للسياحة والسفر أقوى عروض العمرة براً وجواً خلال شهر رمضان المبارك، وتتضمن باقات مميزة وخدمات رائعة تلبي احتياجات العملاء وتتناسب مع أجواء الشهر الفضيل.اضافة اعلان


وقالت الشركة إنها تمنح عملائها إقامة فريدة وتجربة رائعة لا تُنسى خلال رحلات العمرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتقدم باقة مميزة من العروض والخدمات، أبرزها عرض (أوائل شهر رمضان) ويتضمن إقامة 8 أيام و7 ليالٍ في مكة والمدينة عن طريق طيران فلاي ناس بقيمة 470 دينارا، إلى جانب العديد من البرامج التي تناسب عملائها.

أما العرض الآخر (أوائل ووسط شهر رمضان) فيتضمن 11 يوما و8 ليالٍ في مكة والمدينة عن طريق البر بباصات VIP ومكيفة بقيمة 355 دينارا وهي أسعار منافسة بالمقارنة مع الشركات الأخرى.

وبيّنت الشركة أن أسعار الرحلات تشمل: 

- المواصلات في حافلات حديثة ومكيفة VIP (براً)
- تذاكر الطيران (ذهاب وعودة) (طيران)
- رسوم الحاسب الآلي (التأشيرة)
- الإقامة بالفندق
- الاستقبال والتوديع من المطار للفندق والعكس والنقل الداخلي
- جميع الضرائب والرسوم

وأشارت شركة الابتسامة للسياحة والسفر إلى أنها تستقبل عملائها في جميع فروعها من الساعة 9.00 صباحاً وحتى الساعة 10:00 مساءً.

للحجز والاستفسار:

عمان - الدوار السابع بجانب الملكية الأردنية:
0771030000 - 065822111  

عمان - دوار الشرق الأوسط:
0788885020 - 064742021

الزرقاء:
0788882111 - 053982021

سحاب:
0777723030 - 064023031

 




 

 


 

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