بنك الإسكان يشارك الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ضمن مشروع "كسوة عيد" بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الوكيل الإخباري - ترجمة لاستراتيجية مسؤوليته المجتمعية، وحرصه على دعم المؤسسات والمنظمات الخيرية، شارك بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة – في مشروع "كسوة عيد" الذي تنفذه الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتم بموجب الحملة التي أقيمت بمناسبة عيد الأضحى المبارك، توزيع كوبونات في محافظة المفرق بالتعاون مع بنك الملابس الخيري -إحدى إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية - على عدد من العائلات الأقل حظاً لتمكينها من توفير ما يلزمها من ملابس.

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ويدعم بنك الإسكان سنوياً العديد من الحملات والمبادرات الخيرية التي تعكس القيم الإنسانية والنبيلة التي يتبناها ضمن استراتيجية مسؤوليته المجتمعية وتترجم في ذات الوقت دوره المجتمعي المسؤول والرائد للمساهمة في إحداث التنمية الشاملة والمستدامة.

وسبق لبنك الإسكان أن دعم بنك الملابس الخيري من خلال توزيع معاطف ضمن حملة معطف الشتاء على الأسر المحتاجة والعفيفة في المملكة.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك الملابس هو أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية ويهدف لتوفير الملابس الملائمة للأسر الأردنية العفيفة على مدار العام، حيث أطلق في الربع الأخير من عام 2013 بهدف توفير الملابس الملائمة للأسر الاردنية العفيفة على مدار العام، ومن خلال صالة عرض للملابس تمنح متعة التسوق للأسر العفيفة دون أي مقابل.