تقنية جديدة لتوليد الطاقة.. وهذه الدولة أول المنفذين!

الوكيل الإخباري- طرحت دراسة تونسية نُشرت في دورية Renewable Energy إمكانية استغلال حرارة التربة السطحية كمصدر طاقة متجددة، عبر أنظمة "المضخات الحرارية الجوفية"، في مواجهة أزمة الطاقة المتفاقمة في البلاد.

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أبرز نتائج الدراسة:

تم تنفيذ تجربة ميدانية في مركز البحوث والتقنيات في الطاقة – برج السدرية.

النظام ولّد 5 كيلوواط من حرارة التربة، و2.5 كيلوواط إضافية من الخزان الحراري.

سجل النظام معامل أداء 4.53 (أي كل وحدة كهرباء تولد 4.53 وحدة حرارة)، وأداء كلي بلغ 3.02.

وفر 46% من تكاليف التشغيل مقارنة بأجهزة التكييف، و55% مقارنة بالتدفئة المركزية.



كيف يعمل النظام؟

يعتمد على شبكة أنابيب مدفونة في الأرض يمر بها سائل ناقل للحرارة.

يسحب الحرارة من التربة ويوزعها داخل المباني.

يُعزز بكفاءة خزان حراري مدفون لتخزين الطاقة.



التحديات أمام التعميم:

ارتفاع الكلفة الأولية للحفر والتركيب.

غياب الدعم الحكومي المباشر.

عدم ملاءمة جميع الأراضي للتطبيق، خصوصًا في المناطق الحضرية.

نقص الكوادر الفنية المؤهلة للتصميم والصيانة.



أهمية التقنية:

تمثل بديلًا اقتصاديًا وبيئيًا مستدامًا في ظل تراجع موارد الطاقة بنسبة 38% منذ 2010.

تساعد في تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة.

تناسب مناطق عديدة من تونس دون الحاجة لحفر عميق، بخلاف مصادر الحرارة العميقة في الجنوب.