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الثلاثاء، 18-04-2023 10:56 ص

بنك الإسكان يقيم مأدبة إفطار رمضانية تجمع شباب صندوق الأمان لمستقبل الأيتام ومقيمين جمعية دارات سمير شما للمسنين

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الوكيل الإخباري - أقام بنك الإسكان مأدبة إفطار رمضاني جمعت مجموعة من الشباب المستفيدين من خدمات صندوق الأمان لمستقبل الأيتام من عدة محافظات مع كبار السن المقيمين في جمعية دارات سمير شما، تجسيداً لدوره التكافلي الذي يضطلع به، وكجزء من نشاطاته المتعددة التي ينفذها خلال الشهر الفضيل.اضافة اعلان

وجاء هذا الإفطار الرمضاني الخيري انطلاقاً من حرص بنك الإسكان على التواصل الإنساني مع كافة فئات المجتمع، مقدماً صورة من صور روح الأسرة الأردنية الواحدة المتكافلة والمتضامنة، ونموذجاً للتقريب بين الشباب الذين يعتبرون قادة المستقبل، وكبار السن الذين يعدون بدورهم صناع الحياة وبناة الأجيال ومنبع الخبرة والحكمة.
ويسلط بنك الإسكان من خلال مبادرته الضوء على ضرورة تقديم الرعاية المعنوية والنفسية للأيتام وكبار السن، والتي لا تقل أهمية عن الرعاية المادية وغيرها، كما أنه يبرز أهمية دعم منظمات المجتمع المدني وأهمية الشراكات والتحالفات معها لتحقيق أهداف نبيلة تحمل في طياتها أبعاداً اجتماعية تنموية.
وتعتبر هذه المبادرة امتداداً لبرامج ونشاطات بنك الإسكان المجتمعية المتواصلة منذ بداية العام، والتي يسعى من خلالها لتعزيز بصمته في المجتمع وإحداث فوارق إيجابية، دامجاً هذه البرامج والنشاطات ضمن أولويات أعماله المصرفية.

 




 

 


 

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