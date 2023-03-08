بنك الإسكان يكافئ مدخريه باسترجاع نقدي يصل لغاية 4% في حملة "وفر، تسوق، استرجع"

الوكيل الإخباري - أطلق بنك الإسكان حملة برنامج مكافآت حسابات التوفير لعام 2023 Savings Cashback، والتي تعد الأضخم على مستوى المملكة، كاشفاً عن منح عملائه من المدخرين فرصة الحصول على استرجاع نقدي تصل نسبته إلى 4% نقداً من قيمة مشترياتهم باستخدام بطاقات البنك الائتمانية المتعددة، وبقيمة استرجاع تصل لغاية 1000 دينار شهرياً والتي تعتبر الأعلى على مستوى السوق المصرفية، مع العديد من المزايا الاستثنائية الأخرى.

اضافة اعلان



ومن خلال حملة برنامج مكافآت التوفير التي تحمل شعار "وفر، تسوق، استرجع"، يواصل بنك الإسكان ترسيخ ثقافة الادخار لدى عملائه وحثهم على فتح حسابات توفير أو تغذية حساباتهم القائمة والحفاظ على حد أدنى يومي في أرصدتهم، إضافةً إلى إصدار بطاقات البنك الائتمانية المتعددة واستخدامها في حركات الشراء لتمكينهم من الاستفادة من مكافآت البرنامج والحصول على أعلى عائد مجزي على مدخراتهم على مدار العام.

ومواصلة منه للتميز في إدارة وتحسين تجارب عملائه ورعايتهم توازياً مع تميزه المصرفي، يقدم بنك الإسكان المزيد من الإعفاءات والخصومات على عمولة إصدار البطاقات الائتمانية والاستفادة من كافة امتيازاتها، إلى جانب الخصومات على إيجار صناديق الأمانات الحديدية تبلغ نسبتها 25%، والدخول في السحوبات على جوائز حسابات التوفير، وإضافة العوائد الدائنة المستحقة على أرصدة حسابات التوفير الدائنة لأرصدتهم.



ويأتي إطلاق حملة برنامج مكافآت حسابات التوفير لعام 2023 من بنك الإسكان، استمراراً لالتزامه بالتماشي مع طموحات عملائه بمنحهم أعلى قيمة مضافة لأكبر عدد ممكن منهم، وحرصاً على مشاركتهم ثمار نجاح منتجاته الكفؤة على مر السنوات بالأخص الادخارية منها، وبما يمنح العملاء مزيداً من الأسباب للتوفير الذكي معه بما يثري تجربتهم، كما أنه يأتي للإسهام بتعزيز التحول لمجتمع غير نقدي، وذلك بالاستفادة من قنوات الدفع الإلكتروني المتنوعة التي يتيحها لهم، ومن مستوى الأمان والموثوقية العالية لبطاقاته الائتمانية، ومدى القبول المحلي والعالمي الكبير الذي تتمتع به، وغيرها الكثير من المزايا التي تتناسب وأسلوب الحياة العصري.



ويشار إلى أن بنك الإسكان كان أول بنك في المملكة طبق نظام جوائز حسابات التوفير، وذلك منذ العام 1977.

ويمتلك البنك العديد من الحسابات التي تعتبر بمثابة أوعية ادخارية هامة، لما تتميز به وتتيحه من فوائد ومزايا، فضلاً عما تتيحه من فرص للفوز، ومن أبرزها: حساب التوفير الرئيسي، وحساب توفير "مستقبلي"، وحساب الوديعة لأجل بعوائد مالية مجزية، وحساب الوديعة لأجل بجوائز، وحساب التاجر بعوائد منافسة.