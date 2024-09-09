بنك الاتحاد يطلق النسخة السادسة من برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل

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الوكيل الإخباري- 9 أيلول 2024، قام بنك الاتحاد مؤخراً بإطلاق برنامج "شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل" بنسخته السادسة لعام 2024، والذي يستهدف السيدات اللواتي يرغبن باستكمال مسيرتهن المهنية بعد الانقطاع الاختياري عن العمل. اضافة اعلان





من خلال هذا البرنامج، ستحظى 40 سيدة بفرصة فريدة من نوعها للاستفادة من باقة من البرامج التدريبية وفرص التدريب العملي، والتي ستسهل انخراطهن مجدداً في سوق العمل. كما ستحظى السيدات بفرصة الانضمام إلى شبكة شروق، وهو مجتمع ينبض بالسيدات الملهمات، ويوفّر منصة لتبادل الأفكار والمعرفة والتجارب من خلال فعاليات التواصل ومبادرات التعلم المتنوعة.



وقد قام البنك هذا العام بتنفيذ البرنامج بالتعاون مع شركاء مميزين يشاركونه نفس الرؤيا فيما يتعلق بتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، وهم: مؤسسة ولي العهد، PwC الشرق الأوسط، شركة أدوية الحكمة، شركة أمنية، شركة طلبات، مجموعة فاين الصحية القابضة، شركة Better Business، شركة كريم، صندوق الأمان لمستقبل الأيتام، مجموعة عليان، وشركة Digitales.



يُذكر أن البرنامج يأتي بدورته الجديدة بعد النجاح الذي حققه في الأعوام السابقة، والذي بفضله تمكّنت 45% من السيدات المشارِكات من الانخراط بسوق العمل مجدداً، إما من خلال إيجاد وظائف أو تأسيس أعمالهن الخاصة، حيث حظي البرنامج باهتمام عدة شركات لبّت دعوة بنك الاتحاد للانضمام له واستضافة المشارِكات للتدرّب في مؤسساتهم، ليتم تدريب 153 سيدة.



ويأتي إطلاق بنك الاتحاد لهذا البرنامج امتداداً لهويته وقيمه التي تتميز بالتنوّع الجندري والشمولية وعدالة الفرص، وتأكيداً منه على إيمانه بالإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها السيدات في الأردن، بما يحفّز مشاركتهن في سوق العمل والمساهمة في دعم الاقتصاد الأردني، ويأتي دور الشركات المشاركة بالبرنامج من إيمانهم بذات الرسالة وبدورهم الأساسي في دعم أهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع البرنامج، ومنها الهدف رقم 5 "المساواة بين الجنسين"، والهدف رقم 8 "العمل اللائق والنمو الاقتصادي"، والهدف رقم 10 "الحد من أوجه عدم المساواة"، والهدف رقم 17 "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف".



من الجدير بالذكر أن برنامج شروق لتسهيل العودة إلى سوق العمل يندرج تحت مظلة "شروق"، وهو مجموعة متكاملة من الحلول البنكية والخدمات غير المالية المصممة خصيصاً للمرأة في الأردن، حيث أطلقه بنك الاتحاد عام 2014 بهدف تمكين المرأة وتحقيق استقلاليتها وأمانها المادي وتعزيز مشاركتها الاقتصادية.



نبذة عن بنك الاتحاد

بنك الاتحاد هو مؤسسة مصرفية ومالية تركّز جهودها على خدمة العملاء منذ عام 1987. تحتل مجموعة بنك الاتحاد مكانة بارزة في الأردن وتتكون من عدة شركات، من ضمنها شركة وساطة مالية (الاتحاد للوساطة المالية)، وشركة تأجير تمويلي (الاتحاد للتأجير التمويلي). كما يمتلك بنك الاتحاد حصة نسبتها 10٪ من البنك الوطني في فلسطين ويشغل مقعداً في مجلس إدارته. وفي عام 2017، استحوذ بنك الاتحاد على حصة مسيطرة من الأسهم في بنك صفوة الإسلامي.