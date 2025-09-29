بنك صفوة الإسلامي يوقّع اتفاقية تعاون مع مدرسة اليوبيل لتقديم منحة دراسية كاملة

ويأتي هذا التعاون انسجامًا مع رؤية بنك صفوة الإسلامي، حيث يولي البنك اهتمامًا بالغًا بقطاع التعليم بإعتباره من أهم محركات التنمية المستدامة وأساسًا حقيقيًا للنهوض بالمجتمع كما ان دعم العملية التعليمية يقع في صميم استراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية.
وقد وقع الاتفاقية عن بنك صفوة الإسلامي السيد نصفت طه رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، وعن مدرسة اليوبيل الأستاذ عمر الشغنوبي القائم بأعمال مدرسة اليوبيل، وذلك بحضور عدد من موظفي الطرفين.
وفي هذا السياق أعرب السيد نصفت طه عن اعتزازه بشراكة البنك مع مدرسة اليوبيل، والتي تُعدّ من أبرز المؤسسات التعليمية في المملكة، لما تقدمه من نموذج أكاديمي متميز ورؤية تعليمية متقدمة مؤكدا أهمية الاستثمار في التعليم كركيزة أساسية لتعزيز الاقتصاد وبناء جيل قادر على مواكبة تحديات العصر.
ومن الجدير بالذكر ان توقيع هذه الاتفاقية تُعد امتدادًا لالتزام بنك صفوة الإسلامي بدعم العملية التعليمية في الاردن من خلال مبادرات تلامس احتياجات المجتمع وتدعم الفئات الأقل حظًا، وتحديدًا الطلبة المتميزين الذين يمتلكون الطموح والقدرة ولكن تنقصهم الفرصة بالاضافة الى تعزيز التعاون بين المؤسسات الاكاديمية وقطاعات العمل للمساهمة في تحقيق اهداف وطنية طويلة الامد تخدم مصلحة الوطن.
