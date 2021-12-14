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الثلاثاء، 14-12-2021 04:25 م

تحديث برنامج One UI 4 يضمن تجربة مميزة لاستخدام الهاتف المحمول

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن الإطلاق الرسمي للتحديث One UI 4، حيث سيتم طرحه أولاً في سلسلة جالكسي S21، بما في ذلك S21 و S21+ و S21 Ultra ابتداءً من اليوم. ومع وجود خيارات التخصيص الجديدة وميزات الخصوصية وإمكانية الوصول إلى المنظومة المتوسعة من سامسونج باستمرار، يساعد هذا التحديث في توفير تجربة مميزة عند التعامل مع الأجهزة المحمولة، وتتيح للمستخدمين المزيدة من القدرة على التحكم باختياراتهم.اضافة اعلان


وقال جانغيون يون، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق منصة البرامج في قسم الاتصالات المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات: "إننا من خلال التحديث الجديد نؤكد التزامنا إزاء إتاحة الفرصة أمام الجميع للوصول إلى أفضل التجارب الممكنة من الهواتف المحمولة بأسرع وقت ممكن. ونعتقد أن تحديث One UI 4 يفي بهذا الوعد، لأنه يزود مستخدمي هواتف جالكسي الذكية بأحدث ميزات تخصيص الاستخدام والخصوصية. ومع ذلك لن نتوقف عند هذا الحد، بل سيكون بمقدور مستخدمي الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الأخرى قريباً الاستفادة أيضاً من هذا التحديث، لضمان توفير تجربة أكثر سلاسة عبر منظومتنا بالكامل".

هاتفك جالكسي انعكاس لنهجك

يساعد تحديث One UI 4 في التوصل إلى تجربة هاتف محمول يقوم المستخدم بتخصيصها بما يلبي احتياجاته الفريدة والتعبير عن شخصيته. ومع وجود مجموعة كاملة من لوحات الألوان الجديدة التي يمكنه الاختيار منها، يستطيع تغيير شكل ومظهر كل شيء، بدءاً من شاشته الرئيسية وحتى الرموز والقائمة والأزرار والخلفية. وتوجد أيضاً مجموعة الأدوات المصغّرة التي أعيد تصورها لتوفر مستوى أعمق من تخصيص الخيارات المفضلة، ليكون من السهل وضع البصمة الشخصية على تجربة الهاتف الذكي. وتستطيع التعبير عن نفسك بسهولة أكبر نظراً لوجود مجموعة متنوعة من الرموز التعبيرية والصور بنسق GIF والملصقات المتوفرة مباشرة من لوحة المفاتيح.

 

الأولوية للحماية

تدرك سامسونج أن الخصوصية يجب أن تكون مقترنة مع الأمان القوي. ولهذا السبب، فإنها تقدم مع تحديث One UI 4 أحدث ميزات الخصوصية والأمان، حتى يتمكن المستخدم من اختيار ما يود مشاركته أو الحفاظ على خصوصيته. وبدءاً من تنبيهك عندما يحاول أحد التطبيقات الوصول إلى الكاميرا أو الميكروفون، إلى لوحة معلومات الخصوصية الجديدة التي تجمع جميع الإعدادات وعناصر التحكم في مكان واحد مناسب باستخدام One UI 4، تصبح مراقبة إعدادات الخصوصية والتحكم فيها أمراً بسيطاً.

الربط بمنظومة واسعة

يساعدك التحديث One UI 4 على تحقيق أقصى استفادة من المنظومة الممتدة الرائعة للأجهزة وتطبيقات الجهات الخارجية من سامسونج، لتطلق العنان لتجربة محمولة فائقة القوة.

وتضمن شراكات سامسونج مع رواد الصناعة الآخرين، مثل غوغل، تجربة سلسة عند استخدام تطبيقات وخدمات الطرف الثالث التي تفضلها. وهذا يعني أنه يمكنك الاستمتاع بتطبيقات، مثل Google Duo التي توفر مكالمات فيديو عالية الجودة مع الأصدقاء والعائلة.

وسواء كنت تستخدم جالكسي Z Series أو ساعة جالكسي أو الأجهزة اللوحية من جالكسي، فستحصل على الشكل والمظهر الموحد عبر أجهزتك، وستكون قادراً على مزامنتها بسلاسة.

التوافر

سيكون تحديث One UI 4 متوافراً في سلسلة جالكسي S21 اعتباراً من 15 تشرين الثاني، وسيتاح قريباً على سلسلة جالكسي S وأجهزة النوت السابقة، إضافة إلى سلسلة جالكسي Z وسلسلة A والأجهزة اللوحية[1]. ويأتي هذا الإعلان مع تحديث برنامج جديد لسلسلة جالكسي[2] الذي يمكّن المستخدمين بدءاً من اليوم من الاستمتاع بميزات صحية محسّنة ووجوه ساعة جديدة.

 




 

 


 

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