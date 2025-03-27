تزامناً مع اليوم العالمي للنوم التأقلم مع التوقيت الصيفي في دول مجاورة قد يستغرق أكثر من ثلاثة أسابيع، والأصغر سناً هم الأكثر تأثراً

الوكيل الإخباري- هل تشعر بإرهاق عند بدء التوقيت الصيفي ؟ أنت لست وحدك. فقد يبدو فقدان ساعة واحدة من النوم عند تغيير التوقيت أمراً بسيطاً، لكن تحليل أنماط نوم مستخدمي ‘Samsung Health’ في الولايات المتحدة وكندا و40 دولة أوروبية تعتمد التوقيت الصيفي يكشف عن تأثير متواصل يؤدي إلى اضطرابات في النوم تستمر لأسابيع، حيث تكون الفئات العمرية الأصغر الأكثر تأثراً.

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