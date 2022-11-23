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الأربعاء، 23-11-2022 10:18 ص

تكريم بنك الإسكان لرعايته الذهبية للمنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي 2022

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الوكيل الإخباري - كرّمت جمعية المستشفيات الخاصة في الأردن بنك الإسكان – البنك الأكثر والأوسع انتشاراً في المملكة- لرعايته الذهبية للمنتدى العالمي للسياحة العلاجية والسفر الصحي 2022، الذي أقيم تحت الرعاية الملكية السامية خلال الفترة 19- 21 تشرين الثاني الجاري في فندق سانت ريجيس عمّان، بتنظيم من جمعية المستشفيات الخاصة وبالتعاون مع الاتحاد الدولي للمستشفيات والمجلس العالمي للسياحة العلاجية واتحاد المستشفيات العربية، وبالشراكة مع وزارة الصحة الأردنية وهيئة تنشيط السياحة.

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وتأتي رعاية البنك الذهبية لمنتدى السياحة العلاجية والسفر الصحي انطلاقاً من تبني البنك للقطاع الصحي ضمن استراتيجيته للمسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى كون المنتدى الحدث الأبرز بهذا المجال للعام الحالي حيث حظي بمشاركة واسعة لـ 700 شخص من أكثر من 50 دولة عربية وأجنبية ومؤسسات محلية ودولية متخصصة في قطاع السياحة العلاجية والسفر الصحي من مستشفيات ومراكز رعاية صحية وشركات تأمين وشركات أدوية ومعدات طبية وشركات سياحة مهتمة بالسفر الصحي، مما ينعكس إيجاباً على مضاعفة أعداد زوار الأردن بهدف العلاج والاستشفاء وزيادة إيرادات الخزينة من العملات الصعبة.


ويتبنى بنك الإسكان استراتيجية مسؤولية اجتماعية طموحة يهدف من خلالها إلى دعم وتمكين مختلف فئات المجتمع وشرائحه من أفراد ومؤسسات وطنية، والتزاماً وترسيخاً لدوره الاجتماعي والوطني المسؤول الذي لا يقل أهمية عن أدواره الاقتصادية والاستثمارية في المملكة

 




 

 


 

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