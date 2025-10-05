القاهرة تستضيف مفاوضين لبحث خطة ترامب لقطاع غزة

كما يصل صهر ترامب جاريد كوشنر وموفده ستيف ويتكوف إلى مصر لإنجاز اتفاق الإفراج عن المحتجزين منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وتجري هذه الجهود الدبلوماسية بعد يومين على إعلان حماس استعدادها للإفراج عنهم في إطار مقترح ترامب لإنهاء الحرب التي توشك على دخول عامها الثالث.
