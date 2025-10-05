القاهرة تستضيف مفاوضين لبحث خطة ترامب لقطاع غزة

الوكيل الإخباري- تستضيف القاهرة الأحد مفاوضين من إسرائيل وحركة حماس لبحث مسألة الإفراج عن المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل في سياق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع، فيما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في عودة المحتجزين خلال أيام.

كما يصل صهر ترامب جاريد كوشنر وموفده ستيف ويتكوف إلى مصر لإنجاز اتفاق الإفراج عن المحتجزين منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.