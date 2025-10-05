الأحد 2025-10-05 10:48 ص
 

القاهرة تستضيف مفاوضين لبحث خطة ترامب لقطاع غزة

القاهرة
القاهرة
 
الأحد، 05-10-2025 09:25 ص

الوكيل الإخباري-   تستضيف القاهرة الأحد مفاوضين من إسرائيل وحركة حماس لبحث مسألة الإفراج عن المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل في سياق خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع، فيما أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في عودة المحتجزين خلال أيام.

كما يصل صهر ترامب جاريد كوشنر وموفده ستيف ويتكوف إلى مصر لإنجاز اتفاق الإفراج عن المحتجزين منذ هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.


وتجري هذه الجهود الدبلوماسية بعد يومين على إعلان حماس استعدادها للإفراج عنهم في إطار مقترح ترامب لإنهاء الحرب التي توشك على دخول عامها الثالث.

 
 
