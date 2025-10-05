تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشًا، والبصل الناشف بين 20 و30 قرشًا، والبطاطا بين 17 و35 قرشًا، والبندورة بين 15 و40 قرشًا، والجزر بين 35 و55 قرشًا، والخيار بين 25 و60 قرشًا، والزهرة بين 30 و60 قرشًا، والليمون بين 70 و150 قرشًا، والموز البلدي بين 60 و90 قرشًا.
