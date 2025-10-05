الأحد 2025-10-05 10:49 ص
 

تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

الخضار
الخضار
 
الأحد، 05-10-2025 08:50 ص
الوكيل الإخباري-   بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى، اليوم الأحد، 2165 طنًا، فيما بلغت كمية الفواكه 873 طنًا، والورقيات 239 طنًا.اضافة اعلان


وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشًا، والبصل الناشف بين 20 و30 قرشًا، والبطاطا بين 17 و35 قرشًا، والبندورة بين 15 و40 قرشًا، والجزر بين 35 و55 قرشًا، والخيار بين 25 و60 قرشًا، والزهرة بين 30 و60 قرشًا، والليمون بين 70 و150 قرشًا، والموز البلدي بين 60 و90 قرشًا.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

اتفاقية الخدمات الاستشارية

أخبار محلية المياه توقع اتفاقية تحسين جهود خفض الفاقد في المفرق بقيمة 4,5 مليون يورو

اىاى

منوعات ثعبان يخرج من المرحاض ويلدغ فتاة حتى الموت في مصر

مبنى هيئة تنظيم الطاقة والمعادن

خاص بالوكيل هيئة الطاقة والمعادن: أجهزة الفحص الإشعاعي في المنافذ الحدودية آمنة

الانتخابات البرلمانية في سوريا

عربي ودولي سوريا: انطلاق الانتخابات البرلمانية لاختيار أعضاء مجلس الشعب

رفلعت

أخبار الشركات البنك العربي يدعم برنامج "المعرفة المالية والابتكار التكنولوجي" التابع لمركز هيا الثقافي

طلبة مدارس في شارع عام

أخبار محلية أكثر من 139 ألف معلم ومعلمة يعملون في مدارس الأردن

تعبيرية

خاص بالوكيل وزارة الصناعة: جودة الطحين في المملكة عالية ولا يسمح بوجود أي خلل

القاهرة

عربي ودولي القاهرة تستضيف مفاوضين لبحث خطة ترامب لقطاع غزة



 
 



الأكثر مشاهدة