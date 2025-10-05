تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

08:50 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748610 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمّان الكبرى، اليوم الأحد، 2165 طنًا، فيما بلغت كمية الفواكه 873 طنًا، والورقيات 239 طنًا. اضافة اعلان





وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقًا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10 و20 قرشًا، والبصل الناشف بين 20 و30 قرشًا، والبطاطا بين 17 و35 قرشًا، والبندورة بين 15 و40 قرشًا، والجزر بين 35 و55 قرشًا، والخيار بين 25 و60 قرشًا، والزهرة بين 30 و60 قرشًا، والليمون بين 70 و150 قرشًا، والموز البلدي بين 60 و90 قرشًا.