تكية أم علي توّزع ما يقارب 90 ألف وجبة إفطار صائم وأكثر من 31 ألف طرد غذائي شهري خلال شهر رمضان المبارك

الوكيل الاخباري -

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في إطار حملتها الرمضانية للعام الحالي تحت شعار " زكاتك بتوصل كل الأردن"، أعلنت تكية أم علي عن انجازاتها خلال شهر رمضان المبارك، حيث قامت تكية أم علي بتوّزيع 29,470طرد غذائي شهري على الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الغذائي المستدام لديها، بالإضافة لتوزيعها 1,454 طرد غذائي طارئ إضافي للأسر المحتاجة وغير المستفيدة من برامج الإطعام لديها ليصبح مجموع الطرود الغذائية التي تم توزيعها خلال الشهر الفضيل 31,296طرد غذائي.و بعد انقطاعٍ دام عامين بسبب جائحة كورونا وما رافقها من إجراءات وقائية، عادت تكية أم علي لاستقبال الصائمين في موائد الرّحمن في مقرها الرئيسي في منطقة المحطة بالإضافة إلى توزيعها وجبات الإفطار الساخنة على الصائمين في عدد من محافظات المملكة، حيث قدمت تكية أم علي ما يقارب 90,000 وجبة إفطار ساخنة توزعت بين 59,662 وجبة إفطار تم تقديمها للصائمين في موائد الرّحمن التي أقامتها تكية أم علي يومياً خلال شهر رمضان المبارك في مقرها الرئيسي في منطقة المحطة، ووزعت 29,842وجبة إفطار بالتعاون مع الجمعيات الشريكة لها في مختلف محافظات المملكة حيث تحتوي كل وجبة إفطار على مصدر لحوم، وأرز، وصوص أو لبن، وخبز، وحبة فواكة، وقطعة حلويات ومشروب غازي أعصير و ماء.كما استفادت 1,858أسرة محتاجة من زكاة الفطر خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، واستفادت 1,097 أسرة محتاجة ومستفيدة من برامج تكية أم علي من اللحوم الطازجة والمجمدة خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي.وساهم أكثر من 1,300 متطوع من الأفراد والمؤسسات الشريكة لتكية أم علي بتقديم وجبات الإفطار الساخنة للصائمين ضمن موائد الرّحمن من تكية أم علي، وشارك 410 متطوع بتعبئة الطرود الغذائية الشهرية في مستودعات تكية أم علي وتوزيعها على الأسر المحتاجة في مختلف محافظات المملكة .ومن ناحيته قال مدير عام تكية أم علي سامر بلقر: " كانت فرحتنا هذا العام مختلفة بعودة موائد الرحمن التي تمثل أجواء الشهر الفضيل وتعكس قيمه والتي توافد عليها ما يقارب الثلاثة آلاف صائم يومياً من كبار السن والعجزة و الرجال والأرامل والمطلقات والأطفال، الذين شاركونا فرحتهم بعودة موائد الرحمن بعد عامين من انقطاعها "وأضاف :" نشكر متبرعينا من الأفراد والشركات والمؤسسات الشريكة لثقتهم بتكية أم علي والتي مكنتنا هذا العام من مضاعفة جهودنا والتي انعكست على عدد الوجبات التي تم توزيعها والتي وصلت ما يقارب 90 ألف وجبة إفطار إضافةً لأكثر من 31 ألف طرد غذائي تم توزيعه خلال شهر رمضان المبارك، كما نقدر جهود متطوعينا حيث حرص أكثر من 1,700 متطوع من الأفراد والمؤسسات الشريكة على المشاركة في برامج تكية أم علي التطوعية المختلفة خلال شهر رمضان المبارك "تقوم تكية أم علي حالياً على توفير الدعم الغذائي الصحي و المستدام لـ20,000 أسرة محتاجة تعيش تحت خط الفقر الغذائي في كافة محافظات المملكة، من خلال إيصال طرود غذائية شهرية وعلى مدار العام لهذه الأسر، ويحتوي كل طرد غذائي على 19 مادة غذائية تفي باحتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر.