إعلام أمريكي: الإغلاق الحكومي تسبب بحالة إرباك بالمطارات وإلغاء آلاف الرحلات الجوية

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أزمة الإغلاق الحكومي تسببت في تأخير وإلغاء آلاف الرحلات الجوية في بعض المطارات الأمريكية بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية.



ووفقا لما أوردته محطة "سي بي إس" نقلا عن بيانات إدارة الطيران الفيدرالية وخدمة فلايت أوير فإن "مطارات في مدن أمريكية مثل دنفر، ونيوآرك في نيوجيرسي، وبوربانك في كاليفورنيا، واجهت أمس الاثنين تأخيرات في الرحلات بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية".

اضافة اعلان



واستشهدت المحطة ببيانات خدمة "فلايت أوير" التي أظهرت تأخر قرابة 6 آلاف رحلة في الولايات المتحدة يوم الاثنين.



وأكدت سي بي إس أنه في الأيام الأخيرة، تم إلغاء أو تأخير عدد أكبر من الرحلات بسبب انخفاض مستويات التوظيف مقارنة بصيف 2022 عندما شهدت الرحلات الجوية زيادة حادة بعد رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19.



وجاء النقص في الموظفين في ظل توقف عمل الحكومة الأمريكية. وفي هذه الأثناء، أمرت الرابطة الوطنية لمراقبي الحركة الجوية أعضاءها بالاستمرار في العمل رغم الإغلاق. ونظرا لتصنيف مراقبي الحركة الجوية كموظفين في الخدمات الأساسية، من المتوقع أن يتلقوا رواتبهم المتأخرة بعد انتهاء الإغلاق.



وفي وقت سابق، أعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي أن السلطات الأمريكية ستضطر إلى تقليل عدد الرحلات الجوية للحفاظ على سلامة المجال الجوي في ظل نقص مراقبي الحركة الجوية.



يذكر أن العام المالي الجديد بدأ في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر دون أن يتمكن الكونغرس من الاتفاق على الميزانية، مما أدى إلى توقف عمل الحكومة.