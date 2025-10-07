الثلاثاء 2025-10-07 10:02 م
 

إعلام أمريكي: الإغلاق الحكومي تسبب بحالة إرباك بالمطارات وإلغاء آلاف الرحلات الجوية

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 07-10-2025 09:36 م

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن أزمة الإغلاق الحكومي تسببت في تأخير وإلغاء آلاف الرحلات الجوية في بعض المطارات الأمريكية بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية.

ووفقا لما أوردته محطة "سي بي إس" نقلا عن بيانات إدارة الطيران الفيدرالية وخدمة فلايت أوير فإن "مطارات في مدن أمريكية مثل دنفر، ونيوآرك في نيوجيرسي، وبوربانك في كاليفورنيا، واجهت أمس الاثنين تأخيرات في الرحلات بسبب نقص مراقبي الحركة الجوية".

اضافة اعلان


واستشهدت المحطة ببيانات خدمة "فلايت أوير" التي أظهرت تأخر قرابة 6 آلاف رحلة في الولايات المتحدة يوم الاثنين.


وأكدت سي بي إس أنه في الأيام الأخيرة، تم إلغاء أو تأخير عدد أكبر من الرحلات بسبب انخفاض مستويات التوظيف مقارنة بصيف 2022 عندما شهدت الرحلات الجوية زيادة حادة بعد رفع القيود المفروضة بسبب جائحة كوفيد-19.


وجاء النقص في الموظفين في ظل توقف عمل الحكومة الأمريكية. وفي هذه الأثناء، أمرت الرابطة الوطنية لمراقبي الحركة الجوية أعضاءها بالاستمرار في العمل رغم الإغلاق. ونظرا لتصنيف مراقبي الحركة الجوية كموظفين في الخدمات الأساسية، من المتوقع أن يتلقوا رواتبهم المتأخرة بعد انتهاء الإغلاق.


وفي وقت سابق، أعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي أن السلطات الأمريكية ستضطر إلى تقليل عدد الرحلات الجوية للحفاظ على سلامة المجال الجوي في ظل نقص مراقبي الحركة الجوية.


يذكر أن العام المالي الجديد بدأ في الولايات المتحدة في الأول من أكتوبر دون أن يتمكن الكونغرس من الاتفاق على الميزانية، مما أدى إلى توقف عمل الحكومة.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نحو مليار دولار تعويضا لأسرة امرأة توفيت بسبب بودرة أطفال

منوعات نحو مليار دولار تعويضا لأسرة امرأة توفيت بسبب بودرة أطفال

ل

اقتصاد محلي صندوق النقد يشيد بجهود الأردن في الإصلاح المالي والاستقرار الاقتصادي

ل

عربي ودولي إعلام أمريكي: الإغلاق الحكومي تسبب بحالة إرباك بالمطارات وإلغاء آلاف الرحلات الجوية

ارشيفية

أخبار محلية المستشفيات الميدانية الأردنية تجري قرابة 27 ألف عملية جراحية في غزة والضفة منذ بدء الحرب

خليل الحية يكشف أهداف حماس من مفاوضاتها مع إسرائيل في شرم الشيخ

عربي ودولي خليل الحية يكشف أهداف حماس من مفاوضاتها مع إسرائيل في شرم الشيخ

مصر تبدأ مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن خطة ترامب

عربي ودولي مصر تبدأ مناقشة قوائم الأسرى الفلسطينيين ضمن خطة ترامب

الأرصاد والدفاع المدني يتعاونان لضمان الجاهزية لموسم الشتاء

أخبار محلية الأرصاد والدفاع المدني يتعاونان لضمان الجاهزية لموسم الشتاء

ترامب يجيب عن سؤال ينتظر إجابته جميع أهالي القطاع

عربي ودولي ترامب يجيب عن سؤال ينتظر إجابته جميع أهالي القطاع



 
 





الأكثر مشاهدة