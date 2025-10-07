الثلاثاء 2025-10-07 10:02 م
 

خليل الحية يكشف أهداف حماس من مفاوضاتها مع إسرائيل في شرم الشيخ

الثلاثاء، 07-10-2025 09:29 م
الوكيل الإخباري-   أكد خليل الحية رئيس وفد حركة حماس في مفاوضات وقف حرب غزة، أن وفد الحركة قدم إلى مصر لإجراء مفاوضات مسؤولة وجادة لوقف الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.اضافة اعلان


وقال الحية في تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية إن وفد الحركة جاء إلى مدينة شرم الشيخ -مقر انعقاد المفاوضات بين إسرائيل وحماس- حاملين هموم وآلام شعبهم، "والضحايا الذين قدموا أرواحهم من شهداء ودمار منازل، جراء حرب مجنونة استمرت عامين يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

وأضاف أن وفد حماس يحمل معه أهداف وطموحات شعبه في الاستقرار والحرية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتقرير مصيره، مضيفًا أن حركة حماس تقدر الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي، وكذلك جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السعي لوقف الحرب وإنهائها نهائياً.

وأشار إلى أن الوفد جاء بهدف مباشر لإنهاء الحرب، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وتبادل الأسرى بالكامل، والإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين أحياء وأموات مقابل الأسرى الفلسطينيين، وفق خطة ترامب.

وأعرب الحية عن أسفه لاستمرار القتل والقصف والدمار وقطع المساعدات، خاصة في شمال القطاع، رغم إعلانهم استعدادهم وموافقتهم على رؤية ترامب لإنهاء الحرب وانسحاب الاحتلال وتبادل الأسرى.

واختتم الحية قائلا: "مستعدون بكل مسؤولية وإيجابية للوصول إلى إنهاء الحرب، والانصراف إلى إجراءات وضمانات من الدول الراعية، ومنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لضمان وقف الحرب وعدم عودتها"، مؤكداً موقفهم الإيجابي والمسؤول.

روسيا اليوم
 
 
ل

ل

ارشيفية

خليل الحية يكشف أهداف حماس من مفاوضاتها مع إسرائيل في شرم الشيخ

