المستشفيات الميدانية الأردنية تجري قرابة 27 ألف عملية جراحية في غزة والضفة منذ بدء الحرب

09:33 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/748995 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قال قائد طب الميدان في الخدمات الطبية الملكية، العميد الطبيب أحمد الصبيحات، إن خمسة مستشفيات ميدانية أردنية موجودة في الضفة الغربية وقطاع غزة، هي: المستشفى الميداني الأردني في خان يونس، والمستشفى الميداني الأردني في تل الهوى بغزة، والمستشفى الميداني الأردني في نابلس، والمستشفى الميداني الأردني في جنين، والمستشفى الميداني الأردني في رام الله. اضافة اعلان





وأضاف الصبيحات، مساء الثلاثاء، أن عدد الكادر الطبي في مستشفى خان يونس يبلغ نحو 130 شخصاً، مشيراً إلى أن التوجيهات الملكية صدرت بإقامة مستشفى ثانٍ في خان يونس بعد اندلاع الحرب مباشرة.



وبيّن أن مبادرة "الممر الطبي الأردني" نفذت 12 عملية إجلاء طبي شملت 646 طفلاً من غزة، بينهم 193 مريضاً و453 مرافقاً.



وأشار الصبيحات إلى أن عدد مراجعي المستشفيات الأردنية الميدانية في غزة والضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة بلغ 704,429 مراجعاً، فيما وصل عدد العمليات الجراحية التي أُجريت إلى 26,925 عملية جراحية، وعدد إصابات الحرب التي تعاملت معها المستشفيات إلى 62,474 إصابة.



وأوضح أن المبادرة الأردنية ركّبت 637 طرفاً صناعياً للجرحى، لافتاً إلى أن المستشفيات الميدانية الأردنية تضم تخصصات متعددة تشمل الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والدماغ والأعصاب والشرايين، إضافة إلى النسائية والتوليد وجراحة الفم والفكين.



وأكّد الصبيحات أن الطواقم الطبية الأردنية تعمل بكل عزيمة وشجاعة رغم ظروف الحرب، وبمعنويات عالية تستمدها من شجاعة وقوة جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي كان أول المبادرين بإرسال المستشفيات الميدانية إلى غزة، مشيراً إلى أن جلالة الملك يتابع مبادرة "استعادة الأمل" التي تخضع لعمليات تحديث وتطوير متواصلة.



