تلفزيونات سامسونج QLED و لايف ستايل 2022 تحظى بالتقدير من أفضل معاهد الاعتماد العالمية لمواصفاتها المريحة للمشاهدة والسلامة ودقة الألوان

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة أن أجهزتها التلفزيونية QLED و “لايف ستايل” 2022 قد نالت الاعتراف من قبل معاهد الاعتماد العالمية الرائدة لسلامة العينين وتقنية الألوان.

وتأتي هذه الأخبار بالتزامن مع اطلاق الشركة أحدث تلفزيوناتها من طرازات QLED و “لايف ستايل” في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022.



وحازت أجهزة تلفزيون “سامسونج لايف ستايل” 2022 على شهادة “العناية بالعينين” “Eye Care” من وكالة (VDE) الألمانية، إحدى أكبر الجمعيات التقنية العلمية في أوروبا، وتضم أكثر من 36,000 عضو.

وتغطي الشهادة طرازات أجهزة “لايف ستايل” من سامسونج 2022، بما في ذلك The Frame و The Serif و The Sero.

ويتم تقييم الشاشات على أساس فئات مختلفة، بما في ذلك “الأمان” و “مدى سلامتها للعينين” ومستوى الوميض وتجانس الألوان ودقتها.





(من اليسار) سيوكوو يونغ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في وحدة أعمال شاشات العرض لدى سامسونج للإلكترونيات، وشريف قادر، الرئيس والمدير التنفيذي لوكالة VDE



وتم تقييم أجهزة تلفزيون “لايف ستايل” الجديدة للتأكد من سلامتها من انبعاث الضوء الأزرق ومستويات تثبيط الميلاتونين بناءً على طريقة تصنيف مخاطر الضوء التي حددتها اللجنة الكهروتقنية الدولية. وتتوافق أجهزة تلفزيون “لايف ستايل 2022” من سامسونج مع معايير اللجنة الكهروتقنية الدولية فيما يتعلق بالوميض من الشاشة، والذي يمكن أن يتسبب في إجهاد العينين أو الصداع للمشاهدين.

وتم تقدير الأجهزة أيضاً لتميزها في دقة الألوان وتناسق جودة الصورة، حيث يسهم العاملان في تعزيز مستوى راحة العين في أثناء مشاهدة التلفزيون.





(من اليسار) سيوكوو يونغ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في وحدة أعمال شاشات العرض لدى سامسونج للإلكترونيات وويات برانان، نائب رئيس قسم المنتجات الاستهلاكية والطبية وتكنولوجيا المعلومات في أمريكا الشمالية لدى وكالة (UL)



وتم التحقق من خلو تلفزيونات “سامسونج لايف ستايل 2022” من الوهج عن طريق (UL)، الوكالة المستقلة الرائدة في مجال علوم السلامة. وتركز الوكالة على هذا الجانب من خلال تقييم المنتجات مقابل معيار اختبار تقييم الوهج الموحد (UGR) الذي طورته اللجنة الدولية للإضاءة (CIE). وتستخدم هذه الطرازات الجديدة شاشة من نوع Matte معززة بخصائص مضادة للوهج والانعكاس، كما تكون مضادة لبصمات الأصابع لتوفير السطوع الأمثل وضمان الحصول على أفضل جودة للصورة بدون وهج.



الوهج المنعكس الذي يحدد ما إذا كانت الأجسام الموجودة على شاشة التلفزيون مرئية حتى عند انعكاس الضوء الخارجي على السطح

التوهج المزعج الذي يحدد ما إذا كانت شاشة التلفزيون ساطعة للغاية

تعطيل الوهج الذي يحدد ما إذا كانت شاشة التلفزيون شديدة السطوع عند مشاهدة التلفزيون في غرفة مظلمة



وتم حساب تقييمات الوهج هذه بناءً على نتائج اختبار مشاهدة التلفزيون في مستوى 300 لوكس، وهو ما يعادل منطقة عمل ذات إضاءة ساطعة، و 70 لوكس التي تحاكي قيمة منطقة العمل ذات الإضاءة الخافتة.





(من اليسار) سيوكوو يونغ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في وحدة أعمال شاشات العرض لدى سامسونج للإلكترونيات، وراج شاه، نائب الرئيس للتسويق في “بانتون”



إضافة إلى ذلك، حصلت جميع طرازات QLED 2022 الجديدة من سامسونج على أول شهادة اعتماد من “بانتون” في العالم، العلامة التجارية المشهورة عالمياً في صناعة الألوان العالمية، والجهة المسؤولة عن نظام تطابق ألوان بانتون PMS)).



وتشمل قائمة الطرز التي حصلت على هذا الاعتراف من “بانتون” جميع الطرازات العشرين التي تم إصدارها حديثاً، وهي 15 جهاز تلفزيون QLED من فئتي 4K و 8K وخمس شاشات أخرى. وتم تقدير مجموعة تلفزيونات 2022 QLED من سامسونج لقدرتها على التعبير الدقيق عن 2,030 لوناً من ألوان “بانتون”، وإضافة 110 لوناً جديداً من ألوان البشرة.



وقال سيوكوو يونغ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في وحدة أعمال شاشات العرض لدى سامسونج للإلكترونيات: “بما أن أجهزة التلفزيون أصبحت مركزاً ترفيهياً في المنزل، فقد ازداد الطلب على الشاشات التي تتمتع بجودة صور عالية المستوى تقلل من إجهاد العين.

ويؤكد هذا التقدير الذي حظينا به من المعاهد العالمية الرائدة سلامة تقنيتنا التي تقدم أفضل الصور في فئتها، مع ضمان تجربة المشاهدة بأعلى مستويات الراحة”.