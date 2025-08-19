وزير الأوقاف يرعى تخريج المراكز الصيفية القرآنية في إربد

وأشار خلال رعايته حفل تخريج المراكز الصيفية في بلدة علعال بمحافظة إربد، إلى حرص الأردن بقيادته الهاشمية على العناية بتعلم القرآن وتعليمه وإعداد جيل متعلق به، وبحب الوطن والانتماء إليه.
ولفت إلى رسالة الوزارة في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتقديم الإسلام بصورته الناصعة، والعناية بكتاب الله وربط الأجيال به لتعزيز القيم والأخلاق وتنمية تقوى الله في القلوب.
بدوره، قال مدير أوقاف إربد الأولى، الدكتور رائد جروان، إن 17 ألف طالب وطالبة في إربد الأولى، التحقوا هذا العام بالمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن التي جاءت تحت شعار "يدًا بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد" للتوعية بأهمية حماية الشباب من هذه الآفة الخطيرة.
من جهته، أكد الدكتور منتصر الرفاعي، باسم المجتمع المحلي، أهمية مراكز تحفيظ القرآن في تعزيز الوعي بالمخاطر التي تستهدف الوطن وأبناءه، ودورها المهم في التصدي لمحاولات العبث بأمن الوطن واستقراره.
وفي نهاية الحفل الذي حضره محافظ إربد رضوان العتوم، كرم الوزير، أوائل خريجي مركز ارشيد الرفاعي القرآني.
-
أخبار متعلقة
-
وفد من محمية العقبة البحرية يزور معهد الأبحاث البحرية بالنرويج
-
اجتماع لترشيح ملف فنون الفخار اليدوي لقائمة التراث الثقافي غير المادي
-
الحنيطي يفتتح غرفة عمليات .. تفاصيل
-
وفد من الكونغرس الأميركي يزور مدينة البترا
-
بدء تنفيذ مشروع الحواجز الحجرية الكنتورية في بصيرا والقادسية
-
زيارة عمل للصفدي إلى روسيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
-
عين على القدس يناقش تصاعد الاستيطان وتصريحات نتنياهو المتطرفة حول "إسرائيل الكبرى"
-
"الخدمات الحكومية" تنجز 14 ألف معاملة ضمن باقة "تعليمي" خلال يومين