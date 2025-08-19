وزير الأوقاف يرعى تخريج المراكز الصيفية القرآنية في إربد

الوكيل الإخباري- أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، اليوم الثلاثاء، دعم الوزارة لمراكز تحفيظ القرآن الكريم لتواصل إنجازاتها في غرس تعاليم القرآن الكريم وقيمه و أخلاقه في قلوب أبنائنا.

وأشار خلال رعايته حفل تخريج المراكز الصيفية في بلدة علعال بمحافظة إربد، إلى حرص الأردن بقيادته الهاشمية على العناية بتعلم القرآن وتعليمه وإعداد جيل متعلق به، وبحب الوطن والانتماء إليه.



ولفت إلى رسالة الوزارة في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وتقديم الإسلام بصورته الناصعة، والعناية بكتاب الله وربط الأجيال به لتعزيز القيم والأخلاق وتنمية تقوى الله في القلوب.



بدوره، قال مدير أوقاف إربد الأولى، الدكتور رائد جروان، إن 17 ألف طالب وطالبة في إربد الأولى، التحقوا هذا العام بالمراكز الصيفية لتحفيظ القرآن التي جاءت تحت شعار "يدًا بيد من المخدرات نحمي أجيال الغد" للتوعية بأهمية حماية الشباب من هذه الآفة الخطيرة.



من جهته، أكد الدكتور منتصر الرفاعي، باسم المجتمع المحلي، أهمية مراكز تحفيظ القرآن في تعزيز الوعي بالمخاطر التي تستهدف الوطن وأبناءه، ودورها المهم في التصدي لمحاولات العبث بأمن الوطن واستقراره.