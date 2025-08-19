بيان مشترك يطالب بوقف الاعتداءات على موظفي الإغاثة

06:44 م

الوكيل الإخباري- طالب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف الهجمات التي تستهدف العاملين في المجال الإنساني. اضافة اعلان





وقالت رئيستا الاتحاد الدولي كيت فوربس، واللجنة الدولية ميريانا سبولياريتش، إن 18 موظفًا ومتطوعًا في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر قتلوا العام الحالي أثناء أداء مهامهم الإنسانية في عدد من مناطق النزاع.



وأضافتا في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن العديد من الضحايا قُتلوا خارج أوقات عملهم، في منازلهم وبين عائلاتهم، فيما تعرض آخرون للإصابة أو الاختطاف أو الاحتجاز التعسفي.



واعتبر البيان أن أي اعتداء على العاملين في المجال الإنساني يشكل "خيانة جسيمة للإنسانية"، مؤكدا أهمية إعلان حماية هؤلاء العاملين باعتباره خطوة رئيسية يجب أن تترجم إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

