3 شهداء نتيجة سوء التغذية في غزة خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الثلاثاء، استشهاد 3 فلسطينيين، نتيجة سوء التغذية، سجّلتها مستشفيات القطاع، خلال 24 ساعة.

وأفادت الوزارة، بأن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 266 شهيدا، من بينهم 112 طفلا.