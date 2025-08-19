3 شهداء نتيجة سوء التغذية في غزة خلال 24 ساعة

وأفادت الوزارة، بأن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 266 شهيدا، من بينهم 112 طفلا.
يشار إلى أن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مستمرة في التفاقم، في ظل الحصار الإسرائيلي للقطاع.
