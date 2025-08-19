وفد من محمية العقبة البحرية يزور معهد الأبحاث البحرية بالنرويج

07:09 م

الوكيل الإخباري- زار وفد من محمية العقبة البحرية معهد الأبحاث البحرية في مملكة النرويج بدعم من سفارة الحكومة النرويجية في الأردن، في إطار المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الهادف إلى تطوير برامج المراقبة في محمية العقبة البحرية والاستفادة من الخبرات الدولية.





وبحث الوفد خلال الزيارة تفاصيل تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع مثل ورش العمل والتدريب العملي وجمع العينات وتحليلها، والتي ستجرى في العقبة خلال العام الحالي والعام المقبل.



وعرض أعضاء الوفد الأردني خلال الزيارة دور سلطة العقبة وشركائها في مراقبة وحماية البيئة البحرية، وبرامج مراقبة البيئة البحرية التي تنفذها من خلال محمية العقبة البحرية ومختبرات ابن حيان، إضافة إلى محطة العلوم البحرية، تمهيدًا لتقييمها ودراستها وتطويرها، وبما يعزز المحافظة على التنوع البيولوجي في خليج العقبة.



من جهتهم، عرض مسؤولون بالمعهد النرويجي برامج المراقبة التي ينفذها المعهد وآليات تنفيذها، وكيفية استخدام نتائجها في تدعيم القرارات المتخذة من الجهات الرقابية.



كما زار أعضاء وفد محمية العقبة البحرية السفينة البحثية التابعة للمعهد للاطلاع ميدانيًا على برامج المراقبة في النرويج.



وقدّم خبراء المعهد شرحًا تفصيليًا حول برامج إدارة الثروة السمكية، موضحين كيف أسهمت هذه الجهود في المحافظة على الثروة السمكية واستدامتها في النرويج، وناقش الجانبان إمكانية تطبيقها في خليج العقبة.



وضم الوفد من محمية العقبة البحرية كلًا من: د. جعفر العمري، وميسون قطيفان، وفرح السوقي، ومن محطة العلوم البحرية زكريا المشاقبة، ورنا صالح من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.