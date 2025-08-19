الثلاثاء 2025-08-19 02:04 م
 

مستوطنون يهاجمون منزلا في رام الله

هجوم للمستوطنين على منزل في ترمسعيا
هجوم للمستوطنين على منزل في ترمسعيا
 
الثلاثاء، 19-08-2025 01:27 م
الوكيل الإخباري-   هاجم مستوطنون منزل مواطن في بلدة ترمسعيا شمال رام الله بالضفة الغربية وأصابوا فلسطينيين برضوض، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).اضافة اعلان


وقال الفلسطيني عبد الله أبو عواد للوكالة إن مستوطنين من مستعمرة "شيلو" المقامة على أراضي البلدة هاجموا ليلة الاثنين منزله بالحجارة، واعتدوا بالضرب على نجله وشقيقه، مما أدى إلى إصابتهما برضوض، وقاموا بتكسير زجاج منزله.

وأشار أبو عواد إلى معاودة المستوطنين هجومهم على منزله فجر اليوم تحت حماية قوات الاحتلال.
 
 
