مستوطنون يهاجمون منزلا في رام الله

وقال الفلسطيني عبد الله أبو عواد للوكالة إن مستوطنين من مستعمرة "شيلو" المقامة على أراضي البلدة هاجموا ليلة الاثنين منزله بالحجارة، واعتدوا بالضرب على نجله وشقيقه، مما أدى إلى إصابتهما برضوض، وقاموا بتكسير زجاج منزله.
وأشار أبو عواد إلى معاودة المستوطنين هجومهم على منزله فجر اليوم تحت حماية قوات الاحتلال.
-
