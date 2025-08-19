الثلاثاء 2025-08-19 07:16 م
 

بدء تنفيذ مشروع الحواجز الحجرية الكنتورية في بصيرا والقادسية

جانب من المشروع
 
الثلاثاء، 19-08-2025 06:10 م

الوكيل الإخباري- باشرت مديرية زراعة لواء بصيرا، بتنفيذ مشروع الحواجز الحجرية الكنتورية (الجابيونات) في عدد من المواقع الحيوية في لواء بصيرا والقادسية، والممول من مجلس محافظة الطفيلة، لغايات التوسع في مشروعات الحصاد المائي والاستفادة من مياه الأمطار في ظل التغيرات المناخية، وبتكلفة 130 ألف دينار.

وبين مدير مديرية زراعة بصيرا، المهندس أحمد الرفوع، أن المشروع جاء ضمن خطط وزارة الزراعة للوصول إلى مشروع حصاد مائي وطني وشامل تتكاتف فيه جهود الجميع، نظرا للتحدي الاستراتيجي الحقيقي الذي يواجه الأردن والمتمثل في شح المياه والتغيرات المناخية الناتجة عن تذبذب كميات الهطول المطري.


وقال إن هذا المشروع، الذي استهدف عدة مواقع في أودية سيل "ريعا وغرندل" في بصيرا، ووادي حوض "مفلا" في القادسية، يهدف إلى إنشاء حواجز لحصاد مياه الأمطار، تسهم في دعم المزارعين في اللواء، والحد من التعرية والجرف للتربة، وتحسين كفاءة استغلال مياه الأمطار، بما ينعكس إيجابا على القطاع الزراعي في اللواء.


وأضاف أن مناطق "قرقور" الزراعية واللبون شهدت سابقا، إقامة حفائر وسدود ترابية أسهمت في تجميع آلاف الأمتار المكعبة من مياه الأمطار، التي استفاد منها المزارعون ومربو الثروة الحيوانية خلال فصول الصيف.


وبين الرفوع أهمية هذا المشروع في جمع مياه الأمطار، بما يسهم في تعزيز توفر المياه الصالحة لكافة الاستخدامات، وتوفير مصدر قريب لسقاية المواشي، إضافة إلى تعزيز تقنية الشحن الجوفي التي تعد من أهم أهداف الحصاد المائي.

 
 
