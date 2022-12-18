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الأحد، 18-12-2022 03:29 م

توقيع اتفاقية مجموعة المناصير ومينكس لتعدين النحاس في وادي عربا / ضانا

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الوكيل الإخباري - وَقعتّ مجموعة المناصير وشركة مينيكس اتفاقية شراكة استراتيجية للتنقيب عن النحاس في الأردن. تم الاتفاق على البدء بتنفيذ نطاق العمل المُّتفق عليه في مذكرة التفاهم (MOU) مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لاسّتكشاف مشروع وادي عربة / ضانا لتعدين النحاس.اضافة اعلان


ستقوم شركة مينكس بتوفير الخبرات اللازمة والتمويل المشترك حول أنشطة الاستكشاف / الحفر وتحليل العينات ورسم الخرائط الجيولوجية، لتقديم تقدير يتوافق مع معايير JORC. 

JORC هي مدونة مهنية تحدد معايير الإبلاغ العام عن نتائج التنقيب عن المعادن والموارد المعدنية واحتياطات الخام.


ستؤكد نتائج الاستكشاف والبحث الموارد المعدنية واحتياطيات الخام لتمكين إنشاء صناعي، ولتوفير مشروع قابل للتمويل؛ يجذب المستثمرين الدوليين والمتعهدين والشركات.

 وقد صرح السيد اندرياس دينكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة المناصير "إن خبرة مينكس الهندسية وقدرات المناصير الصناعية ستكون مزيجًا مثاليًا لتقديم مشروع ناجح". 
 بينما وضح الدكتور ستيفان ستويف، الرئيس التنفيذي لشركة مينيكس “بأن شركته ستلتزم تمامًا بتقديم تصميم مَنجم ذو مستوى عالمي يتوافق مع أعلى المعايير البيئية والصناعية".


مينيكس، هي شركة نمساوية لخدمات التعدين، تُركز على التعدين المستدام مع المُلكية الفكرية والعمليات الصديقة للبيئة بكفائه .بالإضافة إلى تنمية المجتمع المحلي.

مجموعة المناصير، هي شركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُقدم الحلول المستدامة التي تشارك في مشاريع الطاقة والصناعات المتعددة.

 




 

 


 

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