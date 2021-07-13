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الثلاثاء، 13-07-2021 09:47 ص

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المناصير للزيوت والمحروقات وشركة البترول الوطنية

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الوكيل الاخباري - تم توقيع مذكرة تفاهم ما بين شركة المناصير للزيوت والمحروقات احدى شركات مجموعة المناصير وشركة البترول الوطنية م.ع.م هدفها إنشاء مشروع وطني لاستغلال الفائض من الغاز الطبيعي المستخرج من حقول الريشة وتحويله الى غاز مسال وغاز مضغوط وذلك لتسهيل نقله الى عمان وباقي مناطق المملكة ليتم إستخدامه في الشركات والمصانع والمنازل وذلك لتقليل الكلفة على الشركات والمصانعوالمواطنين وايضاً حماية البيئة مقارنة بالمنتجات الاخرى من ديزل وزيت الوقود (الفيول اويل).

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وقام بالتوقيع عن شركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير وعن شركة البترول الوطنية مديرها العام المهندس محمد الخصاونة وبحضور ممثلين عن كلا الشركتين الدكتور رامز خوري نائب المدير العام في شركة المناصير للزيوت والمحروقات ، والدكتور مهند الحلواني مستشار الطاقة المتجددة ومدير المشروع ، السيدة كفاح عبد الهادي مدير التسويق والمبيعات ، ومن شركة البترول الوطنية نائب المدير العامالسيد مهند الحسن.


وقد صرح مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير " أننا نسعى وبالتعاون مع شركة البترول الوطنية لإنشاء المشروع الوطني لتقليل الكلف على جميع شرائح المجتمع باستخدام هذا المنتج الوطني بإمتياز من حقل الريشة بدلاً من استعمال المصادر الاخرى للغاز الطبيعي حيث تسعى شركة المناصير دائماً الى تشجيع المنتجات الوطنية والمنتجة بسواعد أردنية مائة بالمائة.


وأكد المناصير بأن الشركة ستقوم ببناء مصنع في موقع الريشة لتسييل الغاز ونقله الى عمان وباقي المناطق الصناعية للاستفادة من الكلفة المعقولة مقارنة بالمنتجات البترولية الأخرى حيث أن الفائض من الغاز الطبيعي المستخرج من حقول الريشة تقدر ب (15) مليون قدم مكعب  يومياً سيتم استغلالها بالكامل في هذا المصنع.


ويهدف هذا المشروع إلى التنوع بمصادر الطاقة والاستفادة منها في مجالات كثيرة طبقا لاستراتيجية الشركة في تنويع المصادر البديلة للطاقة المستخدمة منذ زمن طويل ،كون العالم أجمع يطمح الى إيجاد مصادر للطاقة الغير ملوثة للبيئة وصحة الإنسان و عدا عن الكلفة المعقولة والداعم للصناعات الوطنية.


 شركة المناصير للزيوت والمحروقات هي من اوائل الشركات الرائدة محلياًفي بناء وتشغيل سلسلة محطات وقود يبلغ عددها (83) محطة منتشرة في جميع أنحاء المملكة، وتقوم بتزويد المحروقات لما يزيد عن 65 محطة وقودبمختلف انواع الوقود.


يذكر أن شركة البترول الوطنية م.ع.م ، هي شركة مساهمة عامة مملوكة بنسبة 99% لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية ، وهي المسؤولة عن عمليات الاستكشاف والتنقيب عن الغاز الطبيعي في منطقة امتيازها في حقل الريشة الغازي .

 


 

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