"تويوتا جازو للسباقات" يحقق فوزاً مزدوجاً آخر في سباق "سبا فرانكورشان 6 ساعات"

الوكيل الإخباري - حقق فريق "تويوتا جازو للسباقات" فوزًا مزدوجًا استثنائيًا في سباق "سبا فرانكورشان 6 ساعات"في بلجيكا بعد جولة ثالثة حماسية شهدتها بطولة العالم للتحمل 2023 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، إذ أحرز مايك كونواي وكاموي كوباياشي وخوسيه ماريا لوبيز المركز الأول على متن سيارة تويوتا GR010 الكهربائية الـ"هايبرِد" عالية الأداء التي تحمل الرقم 7، ليحققوا ثلاثة انتصارات مميزة لفريق "تويوتا جازو للسباقات"في السباقات الثلاثة الافتتاحية لموسم 2023، وذلك بعد تحقيق الفوز في كلٍ من "سبرينغ"و"بُرتِماو".

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ورُغم انطلاقهم من الصف الخلفي، تمكن سائقو سيارة تويوتا GR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" عالية الأداء التي تحمل الرقم 8، وهم سيباستيان بويمي وبريندون هارتلي وريو هيراكاوا، من إحراز المركز الثاني متخطين بذلك كل التحديات، ليتصدروا بطولة العالم عن فئة السائقين،متقدمين بخمس نقاط على فريق سيارة تويوتا جازو التي تحمل الرقم 7.

ويُعدُّ فوز فريق "تويوتا جازو للسباقات" بسباق "سبا فرانكورشان 6 ساعات" في هذا الموسم السابع له على التوالي، ليتقدم بفارق 30 نقطة في بطولة العالم، ويتطلع إلى المشاركة في النسخة رقم 100من سباق "لومان 24 ساعة".



شهد السباق منافسةً قويةً، لا سيّما مع الظروف الجوية الصعبة، واستدعاء سيارة السلامة مرتين.

ومع ذلك، تمكنت سيارتا تويوتا GR010 الكهربائيتان الـ"هايبرِد" عالية الأداء من الحفاظ على صدارتهما طوال السباق، والمعروف بحلبته التي تعَد من أكثر الحلبات صعوبةً في أوروبا.

ومع تبقي45 دقيقة على نهاية زمن السباق، قام الفريق بتوقفه الأخير في نقطة الصيانة، واستأنف كاموي السباق خلف بريندون مباشرة، لكنه قلص المسافة بسرعة بعد تسجيل أسرع لفة في السباق.

وأدى التجاوز الرائععلى حلبة "رايديلون" إلى إعادة سيارة تويوتا جي آر التي تحمل الرقم 7 إلى الصدارة. وعزز كاموي صدارته، محرزًا الفوز بالمركز الأول بعد 148 لفة، وهو الثاني هذا الموسم لسيارة تويوتاGR010 الكهربائية الـ "هايبرِد" عالية الأداء التي تحمل الرقم 7، بفارق 16.637 ثانية عن بريندون.



وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال كي فوجيتا، الممثل الرئيسي للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "تهانينا لكلا الفريقين على تألقهما وتحقيقهما هذا الفوز الجديدفي بلجيكا، إذ تواصل سيارات تويوتا GR010 الكهربائية الـ"هايبرِد" عالية الأداء تخطي جميع التوقعات، وذلك من خلال أدائها المميز حتى في أكثر حلبات السباق صعوبةً.

وتتيح لنا مشاركتنا المستمرة في رياضة سباقات السيارات المساهمة في تكوين مستقبل أكثر استدامة مدعومة بشغفنا لتطوير أفضل السيارات على الإطلاق لتمنح الجميع حرية التنقل دون استثناء.

وأتوجه بخالص الشكر إلى فَرَقنا التي عملت بجهد كبير وراء الكواليس لجعل هذا الفوز الأخير حقيقة واقعة، والشكر موصول كذلك لكل مشجعي تويوتا الذين يشكل دعمهم عنصرًا أساسيًا في إنجازاتنا المتواصلة".

كانت تويوتا قد شاركت على مدى الأعوام الماضية في العديد من رياضات سباق السيارات، بما في ذلك سباق "الفورمولا 1"، و"بطولة العالم للتحمل"، و"سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة".

وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى شهر نيسان من العام 2015 حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم "جازو للسباقات"، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضة سباق السيارات تحت اسم واحد.

وانطلاقًا من قناعة تويوتا وشعارها "نكتسب الخبرة على الطرقات؛ لنصنع أفضل السيارات"، يسلط "جازو للسباقات" الضوء على دور رياضات سباق السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل سيارات على الإطلاق.

وبالاستفادة من سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمنافسات رياضات سباق السيارات المختلفة، يهدف "جازو للسباقات" إلى تطوير تقنيات رائدة وحلول جديدة من شأنها أن تمنح الجميع تجربة الانطلاق بِحُرِّية وروح المغامرة ومتعة القيادة.

سيُشارك فريق "تويوتا جازو للسباقات" في سباق "لومان 24 ساعة"للمنافسة على تحقيق فوزه السادس على التوالي، وذلك في 10 و11 حزيران المقبل، بينما يُعد هذا السباق الحدث الأبرز في موسم بطولة العالم لسباقات التحمل.





