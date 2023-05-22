جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا تعقد مؤتمرها الوطني السادس "المواءمة بين البرامج الدراسية ومتطلبات سوق العمل"

الوكيل الإخباري - بتنظيم من عمادة القبول والتسجيل، إفتتحت رئيس جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا الأستاذ الدكتورة وجدان ابو الهيجاء فعاليات المؤتمر الوطني السادس "المواءمة بين البرامج الدراسية ومتطلبات سوق العمل".

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وجاء تنظيم المؤتمر بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص وعدد من خريجي الجامعة ممن قاموا بتأسيس شركاتهم الخاصة أو الذين تبوؤا مواقع إدارية في مؤسسات سوق العمل المختلفة.



واستعرضت رئيس الجامعة يرافقها نائب الرئيس للشؤون الادارية، ألاستاذ الدكتور بسام حمو وعدد من العمداء ألاجنحة المخصصة للمشاركين في المؤتمر. وقال عميد القبول والتسجيل في الجامعة ورئيس لجنة تنظيم المؤتمر الأستاذ الدكتور عبد الغفور أحمد الصيدي في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح: أن الجامعة تسعى دوما الى رفد سوق العمل بخريجين متميزين ومؤهلين أكاديمياً وعملياً، مزودين بمهارات تؤهلهم للانخراط مباشرة في سوق العمل.

وأشاد في حديثه الى المكانة المرموقة التي وصلت إليها الجامعة حيث أنها إحتلت المركز الثالث والسبعين عالمياً، والاول محلياً في نسب التوظيف حسب تصنيف QS ألعالمي.



ويعتبر هذا المؤتمرحلقة تشاركية تجمع بين الجامعة وشركاءها في سوق العمل ويهدف الى تقييم وإثراء البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة لطلبتها وإلى مدى مواءمتها لسوق العمل المحلي والعالمي. هذا وقد حرصت الجامعة على عقد هذا المؤتمر سنوياً، حيث تميز بمشاركة فاعلة من قبل عدد من خريجيها من رياديي الأعمال من مؤسسي الشركات و أصحاب الخبرة في مؤسسات سوق العمل.



وضمن هذا السياق، أعربت سوزان الشطي ممثلة عن بنك الإسكان الراعي الماسي للمؤتمر، عن سعادتها لهذه المشاركة والتي تجسد العلاقة التعاونية الوثيقة بين الجامعة وبين مؤسسات سوق العمل المحلي.

وأشادت بدور الجامعة في عقد هذا المؤتمر مسلطة الضوء على أهمية مد جسور التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاعات التشغيلية، وعلى ضرورة التحول من مفهوم التعليم التقليدي الى التعليم التطبيقي. وأشارت الشطي إلى أن عملية المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل أصبحت متطلباً حيوياً لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وأن مثل هذه اللقاءات البنًاءة تتيح المجال لطرح مجموعة من ألأفكار والأدوات التي من شأنها تعزيز نوعية المخرجات التعليمية.



واستعرض خريج الجامعة حسام حمو، المدير التنفيذي والمؤسس لشركة طماطم، والتي تعد الناشر الأول لألعاب الهواتف المحمولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قصة نجاحه، وكيف بدأت مسيرته العملية بعد التخرج ومدى استفادته من أفكار تبلورت إلى مشاريع من خلال التعاون مع مركز الملكة رانيا للريادة في الجامعة. وأعرب أثناء حديثه عن فخره كونه أحد خريجي هذا الصرح العلمي المتميز وحث الطلبة الحضور إلى ضرورة استثمار وقتهم اثناء دراستهم في الجامعة وصقل مهاراتهم بكل ما هو نافع ومفيد لمواجهة تحديات سوق العمل. هذا ويذكر أن شركة "طماطم" قد تأسست عام 2013 وتحتل اليوم المرتبة الأولى في مجال نشر ألعاب الهواتف المحمولة باللغة العربية في المنطقة و قامت بنشر أكثر من 50 لعبة تجاوزت 150 مليون تحميل و 7 ملايين مستخدم نشط شهريًا.



وشهد المؤتمر جلسة حوارية أدارها مدير مركز التعلم ألإلكتروني الدكتور عدي الطويسي تضمنت مداخلات من الطلبة والجمهور حول أهمية مواءمة البرامج الدراسية لمتطلبات سوق العمل في ضوء التطورات التي يشهدها سوق العمل في مجال التكنولوجيا و ريادة ألأعمال.



وفي ختام المؤتمر، كرمت رئيس الجامعة الدكتورة أبو الهيجاء خريجي الجامعة الرياديين الذين قاموا بتأسيس شركاتهم والذين تبؤوا مواقع قيادية في شركات مرموقة في سوق العمل.