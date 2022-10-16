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الأحد، 16-10-2022 10:02 ص

جامعة كرانفيلد البريطانية تُكرم الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي بفوزه بجائزة خريجي الطيران المتميزين لعام 2022

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الوكيل الإخباري - منحت جامعة كرانفيلد البريطانية نائب رئيس مجلس الإدارة /الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية المهندس سامر المجالي جائزة خريجي الطيران المتميزين لعام 2022 والتي تُعد واحدة من أعلى الأوسمة في الجامعة في مجال النقل والطيران. وتسلم المجالي الجائزة من بروفيسور هيلين أتكينسون، نائب رئيس الجامعة، وعميدة كلية الطيران والنقل في جامعة كرانفيلد/بريطانيا، تقديراً لإنجازاته المهنية المستمرة على أعلى المستويات.

ويعتبر المجالي نموذجًا يحتذى به في القيادة ، ولديه رؤية دولية وخبرة عريقة في العمل في مختلف البلدان.

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وأظهر أيضًا تأثيرًا كبيرًا على صناعة النقل الجوي أينما كان وفي جميع المناصب التي شغلها، ويحظى بتقدير كبير كواحد من أقدم الرؤساء التنفيذيين لشركات الطيران في الشرق الأوسط وذا نفوذ واسع في المنطقة.

هذا وينسب إليه الفضل على نطاق واسع في نمو شركات طيران عديدة وتوسعها.

حصل سامر المجالي في عام 1983 على درجة الماجستير في إدارة النقل الجوي من جامعة كرانفيلد Cranfield في المملكة المتحدة.

من جانبه أعرب المجالي عن سعادته بالحصول على هذه الجائزة المرموقة من جامعة تُعتبر من إحدى المؤسسات الأكاديمية الرائدة على مستوى العالم في التعليم والابتكار، وقال "يشرفني ان أكون أحد الخريجين المتميزين ونموذج ناجح ومصدر الهام للطلبة الجُدد الذين يتهيؤون لتولي مسؤوليات في مجال الطيران".

وأشار ان هذه الجائزة تعتبر حافزاً جديداً لمواصلة مسيرتي المهنية في الناقل الوطني للأردن واحداث التغيير الإيجابي المنشود على مختلف الصعد، والمضي قدماً في تنفيذ سياسات وخطط طموحة لتعزيز مكانتها التنافسية إقليميا وعالمياً ولفت انظار العالم لشركة الملكية الأردنية.

 




 

 


 

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